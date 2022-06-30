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Giriş Tarihi: 30.6.2022 21:49

Alpay Kazan kimdir, kaç yaşındaydı? Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı Alpay Kazan neden öldü?

Alpay Kazan kimdir, kaç yaşındaydı? Acun Ilıcalı’nın yakın arkadaşı Alpay Kazan neden öldü?

Geçtiğimiz aylarda Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı olarak da tanınan Alpay Kazan hayatını kaybetmişti. Başta Acun Ilıcalı olmak üzere sevenleri ölüm haberi ile sarsılırken bugünkü final bölümünün izleyenleri "Alpay Kazan kimdir ve neden öldü?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Öte yandan; Tv8 ekibinde de önemli bir yer edinen Kazan’ın ölümü Survivor yarışmacılarını da gözyaşlarına boğmuştu. Peki, Alpay Kazan kimdir, kaç yaşındaydı ve neden öldü? İşte detaylar...

Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı olarak tanınan Alpay Kazan'ın vefat haberi başta sevenleri olmak üzere Acun Ilıcalı'yı derinden etkilemişti. Acun Medya Genel İdari Koordinatörü olarak görev alan isim kansere yenik düştü. Acun Ilıcalı, Survivor final bölümünde yakın arkadaşını andı. Konuşmakta güçlük çektiği görülen Ilıcalı'nın açıklamasının ardından araştırmalar da hız kazandı. Peki; Alpay Kazan kimdir, kaç yaşındaydı ve neden öldü? İşte detaylar...

Alpay Kazan’ın ölümü sevenlerini gözyaşlarına boğdu! Survivor’ın en acı konseyi: Yarışmacılar yasta! Alpay Kazan kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü ve hastalığı neydi?

ALPAY KAZAN KİMDİR?

Alpay Kazan, uzun süredir Acun Medya'da farklı görevlerde yer almıştı. Kazan, Göz6, Survivor, Exathlon ve Ütopya gibi projelerin başındaydı. Acun Medya Genel İdari Koordinatörü olan Alpay Kazan bir süredir kanser hastalığı nedeniyle tedavi görüyordu.

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Alpay Kazan kimdir, kaç yaşındaydı? Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı Alpay Kazan neden öldü?
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