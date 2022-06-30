Alpay Kazan kimdir, kaç yaşındaydı? Acun Ilıcalı’nın yakın arkadaşı Alpay Kazan neden öldü?

Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı olarak tanınan Alpay Kazan'ın vefat haberi başta sevenleri olmak üzere Acun Ilıcalı'yı derinden etkilemişti. Acun Medya Genel İdari Koordinatörü olarak görev alan isim kansere yenik düştü. Acun Ilıcalı, Survivor final bölümünde yakın arkadaşını andı. Konuşmakta güçlük çektiği görülen Ilıcalı'nın açıklamasının ardından araştırmalar da hız kazandı. Peki; Alpay Kazan kimdir, kaç yaşındaydı ve neden öldü? İşte detaylar...