Alperen’ın ölümünde aile de kusurlu bulundu

Çiğli ilçesinde 15 Ağustos 2017'de anaokuluna gitmek için sabah saatlerinde evinden alınan Alperen Sakin okul servis minibüsünde unutuldu. Saatler sonra okul servis minibüsünde baygın halde bulunan Alperen Sakin hayatını kaybetti. Olaya ilişkin servis şoförü Taner İşgören'e 6 yıl 8 ay, anaokulu sahibi Yurdagül İşgören'e 7 yıl 6 ay, servis hostesi Dilara K'ye 5 yıl, öğretmen Arzu G'ye 2 yıl 6 ay, okul müdürü Bekir G'ye 3 yıl 20 gün hapis cezası verilmişti. Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin İlçe Milli Eğitim Müdürü ve 2 şube müdürü de 1 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.





1 MİLYONLUK TAZMİNAT DAVASI AÇILDI

İzmir 5. İdare Mahkemesi'nde Serkan ve Buket Sakin çifti için 350'şer bin, Alperen'in kardeşleri Emirhan ve Yaren Sakin için 150'şer bin olmak üzere toplam 1 milyon liralık manevi tazminat davası açıldı. Ayrıca fazla hakları saklı kalmak koşuluyla 4 bin lira maddi tazminat davası açıldı. Mahkeme tarafından atanan bilirkişi incelemesi sonucu maddi tazminat anne Buket Sakin için 98 bin 763 liraya, baba Serkan Sakin için 63 bin 727 liraya yükseltildi. İzmir 5. İdare Mahkemesi, Sakin çifti için toplamda 162 bin 490 lira maddi tazminata hükmetti.





Mahkeme minik Alperen'in 33 aylıkken okula kayıtsız kabul edildiğini, Serkan-Buket Sakin çiftinin de çocuklarının 3 yaşından küçük olduğu halde anaokuluna kayıtsız kabulüne göz yumduğu iddiasıyla aileye de yüzde 50 kusur verdi. İdarenin de yüzde 50 kusurlu olduğu ifade edildi. Bu nedenle ailenin istediği 1 milyon liralık manevi tazminat yüzde 50 oranında düşürülerek 500 bin lira yapıldı. Sakin ailesi davayı kısmen kazandıkları için bir anlamda kaybetmiş sayıldılar. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığı avukatlarına 75 bin lira vekalet ücreti ödemek zorunda kaldı.





BABA KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

Karara tepki gösteren baba Serkan Sakin, "3 yaşından küçük olduğu için kayıt dışı almışlar okula. Almanya'dan memleketine dönmüş bir baba olarak bunu nasıl bilebilirim. Oğlumu kayıt ettirirken kayıt dışı olarak alındığından bahsetmediler. Bunu bilseydim kayıt ettirmezdim. Adalet vicdanları rahatlatmak içindir. Bizim amacımız para değil. Ama burada yapılan haksızlık acımıza acı kattı" dedi. Ailenin avukatı Fikret Türkyılmaz, "3 yaşında çocuğun ölümü tüm Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. İnfial uyandıran bir olayda aileye yüzde 50 kusur verilmesi kabul edilemeyecek bir şey. Karara itiraz edeceğiz" dedi.