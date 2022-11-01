ALS Hastalığı Nedir, Neden Olur? ALS Hastalığı Neyin Belirtisi ve Sebebi Nedir, Nasıl Geçer?

Amyotrofik lateral skleroz olan ALS hastalığı son günlerin en çok merak edilenleri arasında öne çıkıyor. Özellikle Vehbi Koç'un kızı Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Suna Kıraç uzun süredir tedavi gördüğü ALS hastalığı nedeniyle yaşamını yitirmesinin ardından hastalık hakkında detaylı bilgi araştırması yapılmaya başlandı. Motor sinir hücrelerinin (nöronlar) kaybından dolayı oluşan ALS hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? ALS hastalığı neden olur, tedavisi var mı?

ALS HASTALIĞI NEDİR?

Amyotrofik lateral skleroz (ALS), aynı zamanda motor nöron hastalığı olarak da anılan, merkezî sinir sisteminde, omurilik ve beyin sapı adı verilen bölgede motor sinir hücrelerinin (nöronlar) kaybından ileri gelen bir hastalıktır. Kaslardaki zayıflık ellerde ya da bacaklarda, ağız-yutak bölgesinde ya da dilde başlayabilir ve sürekli ilerleyerek yayılır.

İşte ALS hastalığı belirtileri ve tedavisi hakkında tüm detaylar...