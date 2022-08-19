Alsancak İZBAN Saatleri - Yol Tarifi İle İZBAN Alsancak İstasyonu Nerede, Nasıl Gidilir ve Kaç Dakikada Bir Geçiyor?

Alsancak Tren İstasyonu, önceden TCDD'ye ait bir tren garı olarak çalışmaktaydı. Fakat günümüzde yalnızca İZBAN'ın Merkez Hattı trenleri tarafından kullanılmaktadır. Bu açıdan baktığımızda eski dönemlerden beri sıklıkla ziyaret edilen bir istasyondur. Bu istasyona nasıl gidileceği ise birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Ayrıca Alsancak İZBAN'ın sefer saatleri ve kaç dakikada bir geçtiğini de öğrenmek oldukça önemli. Peki, Alsancak İZBAN'a nasıl gidilir? Alsancak İZBAN kaç dakikada bir geçiyor? İşte yanıtlar…

Alsancak İZBAN Saatleri

Birçok yere göre Alsancak İZBAN hareket saatleri değişkenlik göstermektedir. Bunun nedeni varış noktasının farklılığıdır. Bunun haricinde İZBAN'ın ilk harekete geçiş saati genellikle 05:45 ile 06:00 arasında değişmektedir. Seferler arası süre ise 12-24 dakika arasındadır. Alsancak İstasyonu son seferlerini ise çoğunlukla 00:00 civarında yapmaktadır.

İZBAN Alsancak İstasyonu Nerede?

Alsancak Garı, İzmir'in Konak ilçesinde yer alan TCDD'ye ait ana tren istasyonudur. 1858'de Punta Garı adıyla hizmete giren gar, Kemer Tren İstasyonu'ndan sonra ülkenin en eski ikinci tren istasyonudur. Günümüzde yalnızca İZBAN'ın Merkez Hattı trenleri tarafından kullanılmaktadır.

Konumu Mimar Sinan Mahallesi, Atatürk Caddesi, Konak, İzmir olan bu yapı kentseldir. İş merkezleri ve ticari alanların merkezinde bulunmaktadır. Ayrıca istasyon uzun yıllar boyunca birçok şehirlerarası tren hattının en önemli duraklarından birisi olmuştur. Çevresindeki yapılar ile olan ilişkisi ilerleyen zamanlarda modern bir uyum ile ilişkilendirilmiştir. Yapıya, biri binanın ana giriş kapısı (Atatürk Caddesi'nde) diğeri ise yeni tasarlanan İZBAN binasının giriş kapısı (Liman Caddesi'nde) olmak üzere iki farklı girişten ulaşılır. Ana cadde üzerinde olan bu yapıya İzmir'in hemen hemen bütün kesimlerinden ulaşmak kolaydır. Alsancak Garı, 1858 yılından itibaren İzmir'in en gözde ulaşım merkezlerinden biri haline gelmiştir.

İZBAN Alsancak Yol Tarifi

İZBAN Alsancak hakkında pek çok bilgi vermiştik. Burada ise bu istasyona nasıl gidileceği hakkında bazı bilgiler vereceğiz. Öncelikle şu hatları kullanarak bu istasyona gelmeniz mümkündür:

Otobüs: 253, 921

Tren: MENEMEN - CUMAOVASI

Tramvay: KONAK

Bunun haricinde İZBAN Alsancak İstasyonu tarihi bir değer taşımaktadır. Bu açıdan baktığımızda, yapının güney cephesinde binaya ekli halde yer alan kulenin meydana bakan tek cephesinde bir niş içerisine yerleştirilen saatin 1890 yılında yapıya eklendiği tahmin edilmektedir. Bu kule aynı zamanda İzmir'deki ilk saat kulesidir. Buraya yol tarifi ile gelmek isteyenler şu adres üzerinden gelebilirler: