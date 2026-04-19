‘Altay’ın Hikâyesi’ okuyucuları buluşturdu

Türkiye'nin önemli projelerinden Altay Ana Muharebe Tankı'nın önemli ismi OYAK Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Yalçıntaş, Turkuvaz Kitap'tan yayınlanan "Yeni Altay'ın Bilinmeyen Hikayesi" kitabının imza günü için Bağdat Caddesi D&R Şubesi'nde okuyucuları ile biraraya geldi. Yalçıntaş kısa sürede 2'nci baskıyı yapan kitabının yazım sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kitabın satışından elde edeceği gelirleri Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na bağışladığını belirten Yalçıntaş, şunları kaydetti: "Hayatımda ilk kez bir kitap yazdım, çocuğum gibiydi. Herkesin hayatta bir amacı vardır. Benimki ise başka insanlara faydalı olmaktır. Altay projesinde çalışmaya başladığım zaman birkaç tane noktayı fark ettim. Birincisi, bu projenin Türkiye için ne kadar stratejik ve hayati olduğudur. İkincisi ise bu projeye birçok insanın yıllar boyunca katkı vermiş olmasıdır. Bu insanlar hakikaten isimsiz kahramanlar. Büyük fedakarlıklarla bu projeyi bir noktaya getirmişler; eğer bu yazılmazsa unutulacak bir şeydi. Bunun unutulmasını istemedim. Bu yüzden hem Altay tankından hem muhtelif savunma projelerinden alınan derslerin bir sonraki nesillere aktarılması, hem de hayatımda öğrendiklerimin yazıya dökülmesi için bu kitabı yazdım. Yeni Altay Tankı'nda binlerce insanın emeği var."