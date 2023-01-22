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Giriş Tarihi: 22.1.2023 14:52 Son Güncelleme: 22.1.2023 15:06

Altgeçitteki cesedin sırrı ortaya çıktı: Katilin kimliği şaşırttı!

İstanbul Bakırköy'deki Kuleli Altgeçit mevkiinde, boğazından bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan Mesut Yaman’ın (29) çocukluk arkadaşı Sedat G. (26) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Kadıköy’de bir otelde yapılan operasyonla gözaltına alınan Sedat G. ifadesinde; “Bana küfür etti aramızda tartışma çıktı.” dediği öne sürüldü. Şüphelinin Cinayet Büro ekiplerince yakalandığı anların görüntüleri otaya çıktı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Altgeçitteki cesedin sırrı ortaya çıktı: Katilin kimliği şaşırttı!

Bakırköy'de önceki gün bir altgeçit altında boğazından bıçaklamış halde bulunan Mesut Yaman kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Konuyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli Sedat G. Kadıköy'de bir otelde yapılan baskınla yakalandı. Şüphelenin yakalandığı anlar ise otelin güvenlik kameralarına yansıdı o anlara dair görüntülerde ortaya çıktı.

ÇOCUKLUK ARKDAŞI ÇIKTI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin ölen Mesut Yaman'ın çocukluk arkadaşı olduğu öğrenildi. İddiaya göre ikili bir süredir birlikte kalıyorlardı. Aralarında uyuşturucu içme meselesinden bir tartışma çıktı. Çıkan tartışmada küfürlü kavgaya dönüşünce Sedat G. Yaman'ı boğazından bıçaklayıp kaçtı.

"KÜFÜR ETTİ TARTIŞTIK"

Çocukluk arkadaşını öldüren ve 7 suç kaydı olan şüpheli Sedat G. emniyette verdiği ilk ifadesinde; "Olaydan önce birlikte uyuşturucu kullandık. Bana küfür etti tartıştık olay gerçekleşti" dediği öne sürüldü. Şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Altgeçitteki cesedin sırrı ortaya çıktı: Katilin kimliği şaşırttı!
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