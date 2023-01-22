Altgeçitteki cesedin sırrı ortaya çıktı: Katilin kimliği şaşırttı!

Bakırköy'de önceki gün bir altgeçit altında boğazından bıçaklamış halde bulunan Mesut Yaman kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Konuyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli Sedat G. Kadıköy'de bir otelde yapılan baskınla yakalandı. Şüphelenin yakalandığı anlar ise otelin güvenlik kameralarına yansıdı o anlara dair görüntülerde ortaya çıktı.