Altgeçitteki cesedin sırrı ortaya çıktı: Katilin kimliği şaşırttı!

Bakırköy'de önceki gün bir altgeçit altında boğazından bıçaklamış halde bulunan Mesut Yaman kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Konuyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli Sedat G. Kadıköy'de bir otelde yapılan baskınla yakalandı. Şüphelenin yakalandığı anlar ise otelin güvenlik kameralarına yansıdı o anlara dair görüntülerde ortaya çıktı.
ÇOCUKLUK ARKDAŞI ÇIKTI
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin ölen Mesut Yaman'ın çocukluk arkadaşı olduğu öğrenildi. İddiaya göre ikili bir süredir birlikte kalıyorlardı. Aralarında uyuşturucu içme meselesinden bir tartışma çıktı. Çıkan tartışmada küfürlü kavgaya dönüşünce Sedat G. Yaman'ı boğazından bıçaklayıp kaçtı.
"KÜFÜR ETTİ TARTIŞTIK"
Çocukluk arkadaşını öldüren ve 7 suç kaydı olan şüpheli Sedat G. emniyette verdiği ilk ifadesinde; "Olaydan önce birlikte uyuşturucu kullandık. Bana küfür etti tartıştık olay gerçekleşti" dediği öne sürüldü. Şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.