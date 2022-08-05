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Giriş Tarihi: 5.8.2022 23:05 Son Güncelleme: 5.8.2022 23:05

Altı ezmeli kebap tarifi: MasterChef altı ezmeli kebap nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

MasterChef 2022 son bölümde Mehmet, Danilo, Somer şefler tarafından yarışmacılardan Altı ezmeli kebap yapmalarını istedi. İzleyiciler ise Altı ezmeli kebap tarifi ile ilgili olarak altı ezmeli kebap nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Merak konusu olan altı ezmeli kebap nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Altı ezmeli kebap tarifi: MasterChef altı ezmeli kebap nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Altı ezmeli kebap tarifi, 2022 MasterChef Türkiye son bölümde yarışmacılar tarafından hazırlandı. İzleyenler evde hazırlamak isteyerek altı ezmeli kebap nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor.

ALTI EZMELİ KEBAP NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

ALTI EZMELİ KEBAP MALZEMELER

  • 1 kilo yağlı kıyma
  • 6 tane domates
  • 10 tane arpacık soğan
  • 8 tane yeşil biber acı
  • Yarım demet maydanoz
  • 2 paket karbonat
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı pul biber
  • 1 yemek kaşığı yağ
  • Yarım çay bardağı su

GAZİANTEP USULÜ ALTI EZMELİ KIYMA KEBAP TARİFİ NASIL YAPILIR?

  1. Öncelikle kıymayı bir kaba alın bir tutam tuz ekliyoruz.
  2. Daha sonra bir güzel yoğuruyoruz.
  3. İnce hamur gibi özleşinceye kadar.
  4. Daha sonra kıyma için şişler oluyor, onları kullanacaksanız bir kasenin içine karbonatları dökün, üzerine yarım çay bardağı su ekleyin.
  5. Daha sonra elinizi karbonatlı suyla ıslatıp kıymadan bir tutam alarak şişe dizin.
  6. Bir güzle bastıra bastıra arada elinizi karbonatlı suya batırın dağılmamasını engelliyor.
  7. Kıymanız bitinceye denk aynı işlemi devam edin.
  8. Ondan sonra mangalda pişirin.
  9. Aynı zamanda domates, biber, soğanları mangalda közleyin.
  10. Ondan sonra pişen domatesleri soyun.
  11. Bardak yardımıyla ezin. Üzerine yağ ve tuz ekleyip karıştırın.
  12. Ardından sunum tepsisinin altına yayın daha sonra soğan biberleri soyun onları da tepsiye alın.
  13. Ortalarına pişen kıyma kebaplarını dizin.
  14. Üzerine doğradığınız maydanozları serpin, afiyet olsun.

KAYNAK: acunn.com

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Altı ezmeli kebap tarifi: MasterChef altı ezmeli kebap nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
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