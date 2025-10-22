Altı hırsızdan akıl almaz soygun: Tüm kuyumcuyu 4 dakikada soydular!

Olay, Kayabaşı Mahallesi'ndeki bir AVM'de meydana geldi. Gece geç saatlerde alışveriş merkezine gelen maskeli 6 hırsız, dış cephenin camını kırarak AVM'ye girdi. Şüphelilerden 2'si dışarıda gözcülük yaparken, 4 hırsız bir kuyumcuya girip kısa sürede vitrindeki altınları çaldı. Yaklaşık 4 dakika içinde tüm ziynet eşyalarını çalan hırsızlar, geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, kaçan hırsızların yakalanması için çalışmalar sürüyor.