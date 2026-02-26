Altı kız kardeşten lezzetli dokunuş

Mardin Midyat'ta altı kız kardeş, ramazan ayında günlük 70 kiloya varan çiğ köfte üretimiyle iftar sofralarına lezzet taşıyor. Bulgurdan isotuna kadar özenle seçilen malzemelerle hazırlanan çiğ köfteler, hijyenik koşullarda paketlenerek vatandaşlara ulaştırılıyor. Midyat'ta Cumhuriyet Bulvarı üzerinde kurdukları iş yerinde Ramazan ayı boyunca yoğun mesai harcayan altı kız kardeş, hazırladıkları çiğ köftelerle sofralara tat katıyor. Günlük ortalama 60 ila 70 kilogram arasında çiğ köfte yoğuran kardeşler, ürünlerini iftar öncesi satışa sunuyor. İnce esmer bulgur, özel baharat karışımı, isot, salça, sarımsak, soğan, nar ekşisi, zeytinyağı ve taze yeşilliklerle hazırlanan çiğ köfte; kardeşlerin kendilerine has ölçü ve yoğurma teknikleriyle lezzet kazanıyor. Hazırlanan ürünler hijyenik ortamda özel kaplara alınarak streçleniyor, marul, maydanoz ve limon eşliğinde vatandaşlara sunuluyor. Hayriye Ağırman (23), Medine Ağırman (20), Sude Naz Ağırman (18), Merve Ağırman (17), Hümeyra Tuana Ağırman (16) ve Sema Ağırman (13), genç yaşlarına rağmen sergiledikleri azim ve çalışma disipliniyle takdir topluyor. Midyatlı altı kız kardeş, Ramazan ayı boyunca hazırladıkları çiğ köftelerle hem aile bütçelerine katkı sağlıyor.

