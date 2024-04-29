Altın bilezikler, sadece bir aksesuar olarak değil, aynı zamanda kültürel ve tarihi bir mirasın da taşıyıcısıdırlar. İnsanlık tarihinde altın, güç, zenginlik ve bereketin sembolü olmuş ve bu değeri günümüze kadar taşımıştır. Altın bilezik kaç ayar olur, en yüksek bilezik kaç ayar gibi konular takının kalitesini, değerini ve dayanıklılığını belirlerken, kişisel tercihler de bu seçimde rol oynar.

Altın Bilezik Kaç Ayar Olur?

Altın bilezikler genellikle farklı ayarlarda bulunabilir. Altın ayarı, bir takının içerdiği saf altın miktarını ifade eder ve genellikle "ayar" veya "karat" olarak belirtilir. En yaygın olarak kullanılan altın ayarları 24, 22, 18, 14 ve 10'dur.

24 Ayar Altın: 24 ayar altın, saf altın anlamına gelir ve %100 altından oluşur. Ancak, saf altın çok yumuşak olduğu için takı yapımında nadiren kullanılır.

22 Ayar Altın: 22 ayar altın, altının %91,7'sini, diğer metallerin %8,3'ünü içerir. Bu altın karışımı, daha sert ve dayanıklı olmasını sağlar ve yaygın olarak mücevher yapımında tercih edilir.

18 Ayar Altın: 18 ayar altın, altının %75'ini, diğer metallerin %25'ini içerir. Daha dayanıklı olmasına rağmen, hala yeterince değerlidir ve genellikle bileziklerde, yüzüklerde ve diğer takılarda kullanılır.

14 Ayar Altın: 14 ayar altın, altının %58,3'ünü, diğer metallerin %41,7'sini içerir. Daha sert ve dayanıklı olmasına rağmen, altın içeriği düşük olduğu için daha az değerlidir.

10 Ayar Altın: 10 ayar altın, altının %41,7'sini, diğer metallerin %58,3'ünü içerir. Genellikle daha ekonomik seçenekler arayanlar için tercih edilir, ancak altın içeriği daha düşüktür.

En Yüksek Bilezik Kaç Ayar?

En yüksek ayarlı altın bilezikler genellikle 24 ayar altın bileziklerdir. 24 ayar altın, saf altın anlamına gelir ve %100 altından oluşur. Ancak, saf altın çok yumuşak olduğu için takı yapımında nadiren kullanılır. Genellikle mücevher yapımında kullanılan altın, diğer metallerle alaşımlı olarak kullanılarak daha dayanıklı ve işlenebilir hale getirilir. Bu nedenle, pratikte en yüksek ayarlı bilezikler genellikle 22 ayar altın bileziklerdir.