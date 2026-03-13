Altın dişlerini bile zorla sökmüşler! Oğul, torun ve gelinden dehşet plan

9 BİN EURO ELE GEÇİRİLDİ

Genişletilen soruşturma kapsamında şüpheli Kürşat K. ve Busenaz K.'nın çaldıkları altınları Ankara'da buluştukları, birlikte kuyumcuda bozdurdukları iddia edilen, arkadaşları Uğur K. da gözaltına alındı. Ankara Cinayet Büro ekipleri ile jasat ekiplerinin birlikte yürüttükleri çalışma kapsamında Uğur K.'nın üzerinden 9 bin Euro paranın ele geçirildiğinin öğrenildi.

ALTIN DİŞLERİNİ SÖKMÜŞLER

Canavarca his saiki ile kasten adam öldürme olayında yeni bir gelişme daha ortaya çıktı. Buna göre şüphelilerin gasp ederek aldıkları altınları Ankara'da bir kuyumcuya 1 milyon 300 bin TL bedelle sattıkları ortaya çıktı. Ayrıca şüpheli Kürşat K.'nın olay sırasında şahsın altın iki adet dişini de zorla söktüğü ve bu dişleri de Ankara'daki Kuyumcuya satmak istediği, kuyumcunun altın dişlerin ayar tespitini yapamadığı için hemen almadığı, parasını ödemediği ancak laboratuvara gönderdiği tespit edildi. İki adet altın dişe el konuldu. Muğla Cumhuriyet başsavcılığı talimatıyla Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma iki Cumhuriyet Savcısı tarafından genişletilerek yürütülmeye devam ediliyor.

OLAYDAN ÖNCE BENZİN ALMIŞLAR

Kamera kayıtlarına göre şüpheli Kürşat Karademir'in olaydan hemen önce bir benzin istasyonundan bir Pet şişe benzin aldığı kamera kayıtları ile tespit edildi.