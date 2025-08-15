Altın embriyo bebeği

Sırbistan'ın Banatski Karlovac şehrinde yaşayan Milica (34) - Slobodan Markovic (37) çifti 15 yıl önce hayatlarını birleştirdi. Evliliklerinin ilk anlarından itibaren en büyük hayalleri anne-baba olmaktı. Kendi ülkelerinde 4 kez tüp bebek tedavisi gören çiftin tüm çabaları hüsranla sonuçlandı. Çift, Türk doktorların tüp bebek tedavisindeki başarılarını duyarak Türkiye'nin yolunu tuttu.Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Işık Kaban ile Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Erol'ın ortak yürüttüğü tedaviyle bir adet embriyo elde edildi. Tüp bebek uzmanları, bu tek embriyoya altın değerinde olduğu için 'altın embriyo' ismini verdi. Tek şansları olan bu embriyonun transferiyle, Markovic çiftine 15 yıl boyunca bekledikleri hamilelik müjdesi verildi. Geçtiğimiz aylarda oğulları Jovan'ı dünyaya getiren anne Milica, "Sırbistan'daki negatif tedavilerin ardından kendimizi Türk doktorlara emanet ettik. Doktorlarımızın söylediklerine harfiyen uyduk ve başarılı sonuca ulaştık. Anne olmak dünyanın en güzel duygusuymuş" dedi.Doç. Dr. Işık Kaban, "Verdiğimiz ilaçlar AMH değeri ve yumurta sayısına göre özel olarak belirlendi ve tedavi sürecimiz başladı. Slobodan Markovic'in de mikro TESE ameliyatı başarılı geçince biz de anne adayımızdan 2 tane olgun yumurta topladık. Bu iki yumurtadan sadece bir tanesi döllendi. Bu embriyoya 'altın embriyo' diyoruz. Çiftimiz sağlıklı geçen gebelik sürecinin ardından oğulları Jovan'ı kucağına aldı" dedi.