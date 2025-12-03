Haberler Yaşam Haberleri Altın fiyatlarında sert hareket! Gram altın bugün ne kadar? İşte 3 Aralık piyasalarda son durum
Giriş Tarihi: 3.12.2025 08:33 Son Güncelleme: 3.12.2025 08:43

Altın fiyatlarında sert hareket! Gram altın bugün ne kadar? İşte 3 Aralık piyasalarda son durum

Altın fiyatları Fed faiz kararı öncesinde tarihi seviyelere yakın yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Dünkü işlemlerde 4.160 dolara kadar inen ons altın hızlı atak ile yeniden 4.200 doların üzerine fırladı. Gram altın ise 5690 TL seviyesine çekildiği anlık düşüşün ardından 5.770 TL'ye çıktı. Peki gram altın bugün ne kadar? Çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını kaç TL? İşte 3 Aralık piyasalarda son durum...

SABAH EKONOMİ SERVİSİ Yaşam
Altın fiyatlarında sert hareket! Gram altın bugün ne kadar? İşte 3 Aralık piyasalarda son durum

Altın, Fed'in bir sonraki FOMC toplantısında faiz kararına yönelik indirim beklentilerinin yükselmesiyle zirve yolculuğuna devam ediyor. FED'den faiz indirimi tahmini yüzde 90'a dayanırken altın fiyatları tarihi seviyelere yakın seyrediyor. Ons altın yeni günde 4220 dolar, gram altın ise 5760 TL'nin üzerinde fiyatlanıyor. İşte ayrıntılar..

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Geçtiğimiz haftayı yüzde 3,65'lik yükselişle 4.217 dolar seviyesinden kapatan ons altın yeni haftada yukarı ivmesini sürdürüyor. Dünkü işlemlerde 4.160 dolara kadar inen ons altın hızlı atak ile yeniden 4.200 doların üzerine fırladı. Ons yeni günde 4220 dolardan satılmaya devam ediyor.

GRAM ALTINDA SERT HAREKET

Güçlü doların desteğini alan gram altın, ons altındaki hareketlilik ile geçen hafta 5.700 TL'nin üzerine çıkan gram altın dünkü işlemlerde bu seviyenin altına indi. 5.690 TL'yi gören gram altın daha sonra 5.762 TL'ye fırladı.

Sarı metal yeni günde 5762 TL'den fiyatlanmaya devam ediyor.

FİZİKİ TARAFTA SON DURUM

Gram altın Kapalıçarşı piyasasında 5900 TL'yi zorlamaya başladı. Gram altın kuyumcularda yeni günde 5.878 TL'den satılmaya başladı.

YÜKSELİŞE FED DESTEĞİ

Altın fiyatlarında gözler ABD Merkez Bankası'nın Aralık ayı FOMC toplantısından çıkacak faiz kararına çevrildi. FED'den yüzde 0,25'lik faiz indirimi beklentisi son anketlerde yüzd 89,2'ye çıktı.

Piyasalar Fed'in faiz kararında etkili olması beklenen ABD'de açıklanacak kasım ayı ADP Özel Sektör İstihdam Raporu ve ISM Hizmet PMI Endeksi verilerine odaklandı.

3 Aralık altın fiyatlarında son durum...

Gram Altın

Alış: 5.764,41 TL
Satış: 5.765,21 TL

Çeyrek Altın

Alış: 9.497,00 TL
Satış: 9.586,00 TL

Yarım Altın

Alış: 18.995,00 TL
Satış: 19.172,00 TL

Tam Altın

Alış: 37.873,00 TL
Satış: 38.192,00 TL

Cumhuriyet Altını

Alış: 38.573,00 TL
Satış: 39.156,00 TL

Ata Altın

Alış: 38.893,00 TL
Satış: 39.207,00 TL

Ons Altın

Alış: 4.221,22 TL
Satış: 4.221,78 TL

Has Altın

Alış: 5.764,41 TL
Satış: 5.765,21 TL

22 Ayar Bilezik

Alış: 5.300,28 TL
Satış: 5.550,48 TL

18 Ayar Altın

Alış: 4.255,41 TL
Satış: 4.260,53 TL

14 Ayar Altın

Alış: 3.202,94 TL
Satış: 4.311,38 TL

Gremse Altın

Alış: 93.269,25 TL
Satış: 95.424,19 TL

ARKADAŞINA GÖNDER
Altın fiyatlarında sert hareket! Gram altın bugün ne kadar? İşte 3 Aralık piyasalarda son durum
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz