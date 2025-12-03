Altın fiyatlarında sert hareket! Gram altın bugün ne kadar? İşte 3 Aralık piyasalarda son durum

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Geçtiğimiz haftayı yüzde 3,65'lik yükselişle 4.217 dolar seviyesinden kapatan ons altın yeni haftada yukarı ivmesini sürdürüyor. Dünkü işlemlerde 4.160 dolara kadar inen ons altın hızlı atak ile yeniden 4.200 doların üzerine fırladı. Ons yeni günde 4220 dolardan satılmaya devam ediyor.

GRAM ALTINDA SERT HAREKET

Güçlü doların desteğini alan gram altın, ons altındaki hareketlilik ile geçen hafta 5.700 TL'nin üzerine çıkan gram altın dünkü işlemlerde bu seviyenin altına indi. 5.690 TL'yi gören gram altın daha sonra 5.762 TL'ye fırladı.

Sarı metal yeni günde 5762 TL'den fiyatlanmaya devam ediyor.