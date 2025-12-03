Altın fiyatlarında sert hareket! Gram altın bugün ne kadar? İşte 3 Aralık piyasalarda son durum

Altın, Fed'in bir sonraki FOMC toplantısında faiz kararına yönelik indirim beklentilerinin yükselmesiyle zirve yolculuğuna devam ediyor. FED'den faiz indirimi tahmini yüzde 90'a dayanırken altın fiyatları tarihi seviyelere yakın seyrediyor. Ons altın yeni günde 4220 dolar, gram altın ise 5760 TL'nin üzerinde fiyatlanıyor. İşte ayrıntılar..
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Geçtiğimiz haftayı yüzde 3,65'lik yükselişle 4.217 dolar seviyesinden kapatan ons altın yeni haftada yukarı ivmesini sürdürüyor. Dünkü işlemlerde 4.160 dolara kadar inen ons altın hızlı atak ile yeniden 4.200 doların üzerine fırladı. Ons yeni günde 4220 dolardan satılmaya devam ediyor.
GRAM ALTINDA SERT HAREKET
Güçlü doların desteğini alan gram altın, ons altındaki hareketlilik ile geçen hafta 5.700 TL'nin üzerine çıkan gram altın dünkü işlemlerde bu seviyenin altına indi. 5.690 TL'yi gören gram altın daha sonra 5.762 TL'ye fırladı.
Sarı metal yeni günde 5762 TL'den fiyatlanmaya devam ediyor.
YÜKSELİŞE FED DESTEĞİ
Altın fiyatlarında gözler ABD Merkez Bankası'nın Aralık ayı FOMC toplantısından çıkacak faiz kararına çevrildi. FED'den yüzde 0,25'lik faiz indirimi beklentisi son anketlerde yüzd 89,2'ye çıktı.
Piyasalar Fed'in faiz kararında etkili olması beklenen ABD'de açıklanacak kasım ayı ADP Özel Sektör İstihdam Raporu ve ISM Hizmet PMI Endeksi verilerine odaklandı.
Gram Altın
Alış: 5.764,41 TL
Satış: 5.765,21 TL
Çeyrek Altın
Alış: 9.497,00 TL
Satış: 9.586,00 TL
Yarım Altın
Alış: 18.995,00 TL
Satış: 19.172,00 TL
Tam Altın
Alış: 37.873,00 TL
Satış: 38.192,00 TL
Cumhuriyet Altını
Alış: 38.573,00 TL
Satış: 39.156,00 TL
Ata Altın
Alış: 38.893,00 TL
Satış: 39.207,00 TL
Ons Altın
Alış: 4.221,22 TL
Satış: 4.221,78 TL
Has Altın
Alış: 5.764,41 TL
Satış: 5.765,21 TL
22 Ayar Bilezik
Alış: 5.300,28 TL
Satış: 5.550,48 TL
18 Ayar Altın
Alış: 4.255,41 TL
Satış: 4.260,53 TL
14 Ayar Altın
Alış: 3.202,94 TL
Satış: 4.311,38 TL
Gremse Altın
Alış: 93.269,25 TL
Satış: 95.424,19 TL