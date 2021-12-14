Haberler Yaşam Haberleri Altın kaplamalı ‘Ahit Sandığı’ bulundu
Giriş Tarihi: 15.12.2021

Altın kaplamalı ‘Ahit Sandığı’ bulundu

Altın kaplamalı ‘Ahit Sandığı’ bulundu

Çorum’da, Hz. Süleyman’ın eşyalarını koyduğu değerlendirilen Ahit Sandığı ele geçirildi

Çorum'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda, Hz. Süleyman'a ait olduğu değerlendirilen Ahit Sandığı ve altın sikke ele geçirildi. Çorum Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir kişinin yasa dışı yollarla elde ettiği tarihi eserleri satmaya çalıştığı bilgisi üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takip başlattı. Bir süre izlenen zanlıya ait araç, ekiplerce kent merkezinde durduruldu. Araçta yapılan aramada, altın kaplama Ahit Sandığı ve altın sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanıyor.

ROMA DÖNEMİNDE KAYBOLDU
Çorum Müze Müdürlüğü uzmanlarının yaptığı incelemede, operasyonda ele geçirilen altın kaplama Ahit Sandığı ve altın sikkenin, 2017 yılında Amasya'da bulunan ve Hz. Süleyman'a ait olduğu tespit edilen 11 parça tarihi eserin devamı niteliğinde olduğu, eserlerin Roma İmparatorluğu dönemine tarihlendiği tespit edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ekmek Teknesi’nin Songül’üydü… Güzel oyuncu Ekin Türkmen: Anlatsam meslekten soğursunuz!
Nişanlısı Mina Başaran’ı feci jet kazasında kaybetmişti... Murat Gezer ile Nazlı Çarmıklı’nın bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!
Skandalın yeni detayları ortaya çıktı! İş adamı Hüseyin Köksal'a plaka tahsis ettiren milletvekili CHP'li çıktı
İBB'nin yalanlarına Fatih Altaylı bile şaştı kaldı: Allah Allah
Altın fiyatları YENİ REKORUNU KIRDI! Altın gram fiyatı yükselecek mi düşecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 14 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?
BAE'den ABD'ye F-35 anlaşmasından çekilme tehdidi
Fatih Terim'in olay görüntüleri ortaya çıktı! İstifaya davet ettiği iddia edilen taraftara...
Önce Tanrıkulu şimdi de HDP’li Taşdemir! SİHA'lar PKK’yı vuruyor, ses onlardan çıkıyor
Son dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan Omicron varyantı açıklaması
Son dakika | Teröristbaşı Öcalan'ın HDP'li yeğeninden skandal çıkış! İYİ Parti bile isyan etti
ARKADAŞINA GÖNDER
Altın kaplamalı ‘Ahit Sandığı’ bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA