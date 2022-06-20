Altın kavgasında yanlışlıkla eşini öldürmüştü! Tutuklanarak cezaevine kondu

Edinilen bilgilere ve iddialara göre; Körfez İlçesi Esentepe Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, aralarında, düğünde takılan takılardan dolayı husumet bulunan akrabalar birbirine girdi. İddiaya göre Körfez Esentepe Mahallesinde yaşayan Şencan ailesi, Kandıra'da yaşayan ve akrabaları olan Dağtekin ailesinin düzenlenen düğün töreninde takı olarak yarım altın taktı. Dağtekin ailesi ise geçtiğimiz günlerde Derince'de düzenlenen Şencan ailesinin düğünlerinde ise takı olarak çeyrek altın takınca iki aile arasında husumet başladı.

3 KİŞİ YARALANDI

Düğünde taraflar arasında çıkan tartışma araya giren diğer akrabalar tarafından engellenirken önceki gün iki aile arlarındaki husumet nedeniyle yeniden tartışmaya başladı. İddiaya göre taraflardan Tarık Öztürk ve kuzeni Tayfur Dağtekin, Şencan ailesinin evine gelerek konuşmak istedi. Kapı önünde iki aile arasında başlayan tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede esnasında taraflar birbirine tabancalarla ateş etmeye başladı. Çıkan silahlı kavgada silahına sarılan Yılmaz Şencan'ın tabancasından çıkan mermilerin isabet ettiği eşi Gülten Şencan (42), Tarık Öztürk ve Tayfur Dağtekin çeşitli yerlerinden yaralandı.

KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede incelemelerde bulundu. Derince Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan ve ağır yaralı olan Gülten Şencan yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenilirken olayda Yılmaz Şencan ve Gökhan Şencan polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

BABA TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adli mercilere sevk edilen şüphelilerden yanlışlıkla eşini vurarak öldüren ve 2 kişiyi de yaralayan Yılmaz Şencan tutuklandı. Oğlu Gökhan Şencan ise adli kontrol kararı ile serbest kaldı. Gülten Şencan'ın cenazesinin 21 Haziran Salı günü Körfez Esentepe Mahallesinde toprağa verileceği öğrenildi. Hastanede tedavileri devam eden Tarık Öztürk ve Tayfur Dağtekin'in ise tedavileri sonrası adli mercilere sevk edilmesi bekleniyor.