Altın ve gümüşü tahtından edecek rakip belli oldu! Bankacılık devi 2026’nın şampiyon yatırımını açıkladı

Jeopolitik gerginlikler ile altın ve gümüş tarihi seviyelere koşmaya devam ediyor. Ons altın, 4 bin 800 dolar sınırını aşarak 4 bin 843 dolarla rekor kırdı. Ons gümüş ise 95.88 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Altın ve gümüşte ralli tüm hızıyla sürerken ABD'li bankacılık devi Morgan Stanley, yatırımcıları şaşkına çevirecek bir analizde bulundu. Banka yayımladığı son emtia raporunda 2026'da altın ve gümüşten daha fazla kazandıracak yatırımı açıkladı.

YENİ ALTIN, YENİ PETROL OLACAK

Bakırı "yeni petrol" ve "yeni altın" olarak tanımlayan Morgan Stanley'in yükseliş beklentisinin arkasında üç ana temel bulunuyor:

Yapay Zeka ve Veri Merkezleri: AI (Yapay Zeka) teknolojisinin büyümesiyle devasa veri merkezlerine ihtiyaç duyuluyor. Bu merkezlerin elektrik altyapısı, tahmin edilenden çok daha fazla bakır tüketiyor.

Enerji Dönüşümü: Elektrikli araçlar ve yenilenebilir enerji şebekeleri, geleneksel sistemlere göre 4 ila 6 kat daha fazla bakır kullanımını zorunlu kılıyor.

Arz Darboğazı: Yeni maden projelerinin devreye girmesindeki gecikmeler, küresel bakır stoklarının kritik seviyelere gerilemesine neden oldu.