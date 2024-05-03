Altınay Savunma Teknolojileri halka arz ne zaman, kaç lot verir? Altınay Savunma katılım endeksine uygun mu, talep toplama ne zaman?

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan bugün gelen açıklamaya göre Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. halka arzı onaylandı. Borsa gündemini yakından takip eden vatandaşlar Altınay Savunma'nın ne zaman halka arz olacağı, kaç lot vereceği ve katılım endeksine uygun olup olmadığını öğrenmek için araştırmalarına hız kazandırdı. Peki; Altınay Savunma halka arz ne zaman, kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var? İşte Altınay Savunma hisse fiyatı, lot dağıtımı ve talep toplama tarihleri...