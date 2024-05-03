Altınay Savunma Teknolojileri halka arz ne zaman, kaç lot verir? Altınay Savunma katılım endeksine uygun mu, talep toplama ne zaman?

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan bugün gelen açıklamaya göre Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. halka arzı onaylandı. Borsa gündemini yakından takip eden vatandaşlar Altınay Savunma'nın ne zaman halka arz olacağı, kaç lot vereceği ve katılım endeksine uygun olup olmadığını öğrenmek için araştırmalarına hız kazandırdı. Peki; Altınay Savunma halka arz ne zaman, kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var? İşte Altınay Savunma hisse fiyatı, lot dağıtımı ve talep toplama tarihleri...
ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ HİSSE FİYATI NE KADAR?
Altınay Savunma A.Ş. halka arz oluyor. Toplamda 58 milyon lot dağılımı yapacak firmanın halka arz bilgileri şöyle;
Firmanın hisse fiyatı 32 TL olarak belirlendi.
ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ LOT DAĞILIMI
Altınay Savunma Teknolojileri toplamda 58.823.530 lot dağıtımı yapacak. Ancak şu anda olası lot miktarı belirlenmedi. Belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.
ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?
Firma, talep toplama işlemlerinin tamamlanasının ardından borsada işlem görecek.
ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ HALKA ARZ FONUNU NASIL KULLANACAK?
Yüzde 50 Yeni tesis ve üretim teknolojileri yatırımları.
Yüzde 15 Test ve doğrulama teknolojileri ile ar-ge ve ür-ge yatırımları
Yüzde 5 Global satış ve pazarlama ağı yatırımları.
Yüzde 15 İşletme sermayesi.
Yüzde 5 Finansal borç ödemeleri.
Yüzde 10 Şirket satın alımı ve/veya iş ortaklıkları kurulması.