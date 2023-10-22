Altınbeşik Mağarası Nerede ve Nasıl Gidilir? Altınbeşik Mağarası Giriş Ücreti Var Mı, Ne Zaman Gidilir?

Ülkemizin doğal güzelliklerinden biri olduğu için Altınbeşik Mağarası, yerli ve yabancı turistler tarafından merak edilir. Milyonlarca yıllık mağarada, beyaz travertenler ve göletler bulunur. Soğuk havası nedeniyle sıcaklardan bunalanlara serinleme fırsatı sunar. Huzurlu ortamları sevenlere hitap eden bir yerdir. Altınbeşik Mağarası nerede ve nasıl gidilir, giriş ücreti var mı ve ne zaman gidilir burayla ilgili merak edilenlerden bazılarıdır.

Altınbeşik Mağarası Nerede ve Nasıl Gidilir?

Akdeniz'in meşhur doğa harikaları arasında yer alan Altınbeşik Mağarası Milli Parkı, Antalya'ya bağlı İbradi ilçesinin Ürünlü mahallesindedir. İbradi'ye 9.7 kilometrelik bir mesafede yer alan park, bulunduğu köyün 5 km güneydoğusundadır. Antalya il merkezi ile İbradi arası, 130 kilometredir ve toplamda 1.156 hektarlık alan üzerine kuruludur. Başlangıç noktası İstanbul olanların, D675, D650 ve O-4 otoyollarından herhangi birini kullanmaları gerekir. Ankara'dan yola çıkacaklar, Kırıkkale Konya Yolu, Kadınhanı Polatlı Yolu veya Dumlupınar Bulvarı üzerinden ilerlemelidir. İzmir'den gidecekler ise E87, D585 veya D320 istikametinden yola çıkmalıdır. Altınbeşik Mağarası'nın yakınından geçen bir toplu taşıma seçeneği yoktur. Bu nedenle ziyaretçilerin, kendi araçlarını veya taksi kullanmaları zorunludur. Yol boyunca mağarayı işaret eden tabelalar ve navigasyon sayesinde konum rahatlıkla bulunabilir.

Altınbeşik Mağarası Giriş Ücreti Var mı?

Akdeniz'in en çok turist çeken doğal oluşumlarından olan Altınbeşik Mağarası, deniz seviyesinden yaklaşık 450 metre yükseklikte yer alır. Mağaranın uzunluğu ise ortalama 2.500 metredir ve en yüksek noktası 101 metreyi bulur. Bu özellikleri nedeniyle Türkiye'nin birinci, Avrupa'nın ise üçüncü büyük sualtı gölüne sahiptir. Gölün derinliği, bazı noktalarda 15 metreye kadar ulaşır ve uzunluğu ise 125 metredir. Gitmek için en uygun zamanlar, sonbahar ve yaz aylarıdır. Kış ve ilkbaharda ise su seviyesinin aşırı yükselmesi nedeniyle ziyarete kapatılır. Akdeniz'in bitki örtüsü olan maki ile kaplı parkta, ardıç, akçakesme, sedir, kızılçam ve çınar ağaçları bulunur. Yaban hayvanı çeşitliliği bakımından da zengindir ve turistlere doğa ile iç içe bir ortam sunar. Kişi başı giriş ücreti ise 13 TL'dir ve bu rakam, araçla gelenler için daha yüksektir. Ziyarete açık saatler ise 09:00 ile 16:00 arasıdır.