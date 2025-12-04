Altında kıyamet döngüsü beklentisi! WGC’den sürpriz tahmin.. Gram altında 7.200 TL yolda

TÜRKİYE ALTIN ALIMINDA İLK 5'TE

Ekim ayında en fazla alımı gerçekleştiren kurum, bir süredir ara verdikten sonra yeniden piyasaya dönen Polonya Merkez Bankası oldu. Banka, hedef altın payını yüzde 30'a yükseltmesinin ardından ay içinde 16 ton ekleyerek rezervlerini 531 tona taşıdı; böylece Polonya'nın toplam rezervlerinin yüzde 26'sı altından oluşur hale geldi.

Brezilya Merkez Bankası da ikinci ay üst üste alım yaptı ve ekimde 16 tonluk yeni bir eklemeyle toplam altın varlığını 161 tona çıkardı. Özbekistan 9 ton, Endonezya 4 ton, Türkiye 3 ton, Çekya ve Kırgızistan ise 2'şer tonluk artış bildirdi. Gana, Çin, Kazakistan ve Filipinler de 1 tonun üzerinde altın ekleyerek Ekim ayındaki geniş alıcı grubunda yer aldı.