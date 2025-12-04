Altında kıyamet döngüsü beklentisi! WGC’den sürpriz tahmin.. Gram altında 7.200 TL yolda

Yıl içinde 4.381 doları aşarak tarihi seviyelere yükselen altın fiyatlarının 2026 yılında nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olmayı sürdürüyor. Dünya Altın Konseyi (WGC) yayımladığı son raporda altın fiyatlarının 2025'te yaptığı sürprizi yeni yılda da yapabileceği belirtiliyor.
Merkez bankalarının altına yönelişinin belirgin bir biçimde hızlandığını vurgulayan WGC, yıl içinde yüzde 60'tan fazla kazandıran altın fiyatları için 5 bin doların üzerine işaret etti.
MERKEZ BANKALARI EKİM'DE TONLARCA ALTIN ALDI
Dünya Altın Konseyi verilerine göre, merkez bankalarının altın alımları ekim ayında belirgin biçimde hızlandı. Ay boyunca toplam 53 tonluk net alım gerçekleşirken, bu miktar yılın en yüksek aylık talebi oldu ve bir önceki aya göre yüzde 36 artışa işaret etti. Yıl başından ekim sonuna kadar toplam altın alımı ise 254 tona ulaştı.
TÜRKİYE ALTIN ALIMINDA İLK 5'TE
Ekim ayında en fazla alımı gerçekleştiren kurum, bir süredir ara verdikten sonra yeniden piyasaya dönen Polonya Merkez Bankası oldu. Banka, hedef altın payını yüzde 30'a yükseltmesinin ardından ay içinde 16 ton ekleyerek rezervlerini 531 tona taşıdı; böylece Polonya'nın toplam rezervlerinin yüzde 26'sı altından oluşur hale geldi.
Brezilya Merkez Bankası da ikinci ay üst üste alım yaptı ve ekimde 16 tonluk yeni bir eklemeyle toplam altın varlığını 161 tona çıkardı. Özbekistan 9 ton, Endonezya 4 ton, Türkiye 3 ton, Çekya ve Kırgızistan ise 2'şer tonluk artış bildirdi. Gana, Çin, Kazakistan ve Filipinler de 1 tonun üzerinde altın ekleyerek Ekim ayındaki geniş alıcı grubunda yer aldı.
ALTIN ŞAŞIRTMAYA DEVAM EDECEK
Altın fiyatlarında 2025 yılında yaşanan yükselişte artan jeopolitik ve ekonomik belirsizliğin, zayıflayan ABD doları ve pozitif fiyat ivmesinin etkili olduğunu belirten Dünya Altın Konseyi raporunda, hem yatırımcıların hem de merkez bankalarının sarı metale yöneldiğini vurgulayarak, 2026'da ekonomik büyüme yavaşlarsa ve faiz oranları daha da düşerse sürprizler yapabileceğini vurguladı.
Konsey, ekonomik büyümeyi hızlandıracak ve jeopolitik riski azaltacak Trump yönetiminin politikalarında elde edileceği başarılı sonuçlarıyla doların güçlenmesini altın fiyatlarını aşağıya çekeceğine işaret etti.
2026'DA 5 BİN 300 DOLAR HEDEFİ
Dünya Altın Konseyi hazırladığı raporda altın fiyatlarında 2026'da yaşanacak senaryolara işaret etti. Altının 1971'den bu yana dördüncü en güçlü yıllık getirisine hazırlandığını belirten Konsey, altının 2026'da mevcut seviyelerden yüzde 15 ila yüzde 30 oranında artabileceğini belirtti.
WGC, olumsuz bir tabloda ise altın fiyatında yüzde 5 ile yüzde 20 arasında düzeltme yapılmasını bekliyor.
WGC 2026'da ons altının devam eden piyasa oynaklığı ve jeoekonomik risklerle altının 5.000 doların üzerine fırlayarak 5.300 dolar seviyelerini görebileceğini belirtti.
WGC, tam tersi tabloda ise 3.500 dolar seviyesinin kırılarak 3.200 dolar seviyelerine kadar düşüş öngörüyor.
WGC'ye göre 2026'da ons altını bekleyen 4 senaryo şu şekilde:
1) Altında kıyamet döngüsü beklentisi: 5.000 – 5.300 USD/ons
2) Sığ yükseliş: 4.200 – 4.500 USD/ons
3) Makro fikir birliği beklentisi: 3.700 – 4.000 USD/ons
4) Reflasyon dönüşü: 3.200 – 3.500 USD/ons
GRAM ALTIN NE OLUR?
Ons altın 5.300 dolara ulaşırsa mevcut dolar kuruna göre (42,45 TL) 7.233 TL'ye ulaşacak.