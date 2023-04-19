Altında Zekat Nasıl Hesaplanır? Kaç Gram Altına Zekat Düşer, Oranı Nedir?

Altında zekat nasıl hesaplanır konusu altında zekat oranına bağlıdır. Aslında bu konu bir hesaplama işlemidir. Bu işlem için altının zekatı nasıl hesaplanır ile hareket etmemiz gerekir. Dijital ortamda bu sorulara çözüm olan bir sistem geliştirilmiştir. Sistem ile birlikte işlemler daha kolaylaşmış ve tabii erişimde bir o kadar hızlı olmuştur. Neticede kaç gram altına zekat düşer kısmını öğrenmenin kısayolu da açılmıştır. Ne kadar altına zekât düşer başlığı sayesinde ilk olarak oran hesaplanarak zekât miktarı öğrenilecektir.

Altında Zekat Nasıl Hesaplanır?

Maddi durumu iyi olan insanlar belirli oranlar ile birlikte her yıl ihtiyacı olan birine zekât verir. Zekât bir nevi insanlar arasındaki dayanışma ağını sağlayarak kuvvetlendirmektedir. Hatta İslam dini açısından da zekâtın yeri önemlidir. İslam'ın beş şartında zekâtı görmek mümkündür. Dini açıdan bu konuyu ele almak muhakkak gereklidir. Çünkü hayatımıza girdiği alan tam olarak din çerçevesinden kaynaklanmaktadır. Bu başlık adı altında altın da zekât nasıl hesaplanır konusu açıklığa kavuşturulacaktır. Konu ile ilgili ifade edebileceğimiz belirli bir hesaplama biçimi ve oran vardır.

Kaç Gram Altına Zekât Düşer?

Mal varlık olarak sadece altında zekât verilmez. Aynı zamanda para, gümüş, ticaret mallarında da zekât verilir. Zekâtın verilmesi için yani bir kişinin zekât verip vermemesi de birtakım yollarla hesaplanır. Bu konuda başvurulacak en güvenilir adres Diyanettir. Diyanetin yayınladığı bilgiler şu şekildedir:

Zekât yılı içerisinde ödenecek olan borçlar çıkıldıktan sonra kira gelirleri, diğer gelirlerle birlikte nisap miktarına (80,18 gr. altın veya değeri) ulaşır ve üzerinden bir kameri yıl geçerse kırkta bir (% 2,5) oranında zekatının verilmesi gerekir.

Yukarıdaki bilgilerden hareketle zekât vermek isteyen birinin borçları, tüm ihtiyaçları çıkarıldığında ve bir yıl boyunca altını 80,18 gram ise zekât vermesi gerekmektedir. Altının gramı 80,18 ise bu gramın %2,5'i zekât verilmelidir.

Altının Zekâtı Nasıl Hesaplanır?

Altının zekât oranı yukarıda verilmiştir. Tekrar hatırlatmak adına ifade etmekte fayda vardır. Tüm borç ve ihtiyaçlarınızı bir kenara koyduğunuzda kenarda 80,18 gram altınınız var ise ve bu altın bir yıl boyunca bu rakamda ise zekât vermeniz gerekmektedir. Altına bağlı olarak zekât oranı da %2,5 şeklindedir. Bu konu açıklığa kavuşturulduğuna göre sıra altının zekâtı nasıl hesaplanacağıdır. Bu hesaplama işlemi ise zekât hesaplama başlığı adı altında anlatılacaktır.

Zekât Hesaplama

Zekât hesaplama sistemi Türkiye Diyanet Vakfının sunmuş olduğu hizmetlerden biridir. Bu sistem sayesinde hızlı ve kolay bir şekilde zekât ile ilgili her şeyi öğrenmek mümkündür. Bu sisteme girdiğinizde sol köşede hangi mal varlığı üzerinden zekât hesaplamak istiyorsanız onu seçebilirsiniz. Bizler örnek olarak altın üzerinden bu işlemi gerçekleştireceğiz. Altın seçeneğine tıkladığınızda gram, 14 ayar altın, çeyrek altın gibi seçmemiz gereken bir kutucuk daha vardır. Bizler gram seçeneğini seçtiğimizde ve miktarını 81 gram girdiğimizde toplam tutarımızın 101. 390, 94 Türk Lirası olduğu sonucuna vardık. 81 gram içerisinde vermemiz gereken zekât miktarının ise 2. 534,77 Türk Lirası olduğunu hesaplamış olduk.