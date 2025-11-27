Haberler Yaşam Haberleri Altındağ’da alacak kavgası kanlı bitti! 2 kişi bıçakla yaralandı, saldırgan gözaltında
Giriş Tarihi: 27.11.2025 09:30

Ankara’nın Altındağ ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan kişiler arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Saldırgan yakalanarak gözaltına alındı.

Altındağ'ın Karapürçek semtinde meydana gelen olayda, taraflar arasında sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Husumetli şahısların bıçaklı saldırısına uğrayan H.Ü. ve H.A., aldıkları darbeler sonucu yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayın ardından kaçan saldırganlardan biri polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

