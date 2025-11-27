Altındağ’da alacak kavgası kanlı bitti! 2 kişi bıçakla yaralandı, saldırgan gözaltında

Altındağ'ın Karapürçek semtinde meydana gelen olayda, taraflar arasında sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Husumetli şahısların bıçaklı saldırısına uğrayan H.Ü. ve H.A., aldıkları darbeler sonucu yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayın ardından kaçan saldırganlardan biri polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.