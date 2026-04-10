Altından yol geçen cami

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 1743'te Hacı Ali Ağa tarafından yaptırılan ve altından yol geçen Hanay Camii ilgi çekiyor. İlginç mimarisiyle dikkat çeken camide 283 yıldır kesintisiz ibadet yapılıyor. Taylı Caddesi üzerinde bulunan tarihi caminin altında 6 adet dükkân yer alıyor. Tabanı ve tavanı ahşap olan caminin ilgi gördüğünü anlatan imam Uğur Adıgüzel, "Camimizin diğer camilerden farklı bazı özellikleri var. Birincisi kemerli olması. Resmiyette Hanay Camii olarak geçiyor. Halk dilinde Kemerli Camii olarak da biliniyor. Camimiz yapıldığı tarihten bu yana 2 defa Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore edilmiştir. Bizler de camimizi elimizden geldiğince korumaya çalışıyoruz. Yakın zamanda camimizin badanası yapıldı, halıları yenilendi. Amacımız, cemaatimizin camimizde daha huzurlu bir şekilde ibadet etmesini sağlamaktır" dedi.

