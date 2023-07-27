Altınköy Açık Hava Müzesi Nerede? Altınköy Açık Hava Müzesi’ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?

Altınköy Açık Hava Müzesi, doğası ve köy motifleriyle ziyaretçisini büyüleyen müzelerden biri. Bu eşsiz doğayı kaçırmak istemeyenler, müzeyi görmek için Altınköy Açık Hava Müzesi nerede diye araştırıyor. Köy yaşamını özleyenleri ve şehrin stresinden uzaklaşmak isteyenleri ağırlayan müzeyi gezmek isteyenler Altınköy Açık hava Müzesi Giriş Ücreti ne kadar müze kart geçiyor mu merak ediyor ve Altınköy açık hava Müzesi'ne nasıl gidilir sorularının cevaplarını arıyor. Soruların yanıtları yazımızın devamında incelenecektir.

Altınköy Açık Hava Müzesi Nerede?

"Türkiye'nin ilk açık hava müzesi" olarak bilinen ve ziyaretçilerine şehrin ortasında köy yaşamını hissettiren Altınköy Açık Hava Müzesi, Ankara'nın Altındağ ilçesinde yer alıyor. Birçok müzeye ev sahipliği yapan Altındağ ilçesi, Altınköy Açık Hava Müzesi'yle pek çok kişinin beğenisini kazanıyor.

Altınköy Açık Hava Müzesi'ne Nasıl Gidilir?

Altınköy Açık Hava Müzesi'ni ziyaret etmek isteyenler, Ankara otobüs hatlarından kolayca müzeye ulaşabilmektedir. Kızılay, Sıhhiye veya Ulus üzerinden 321-6 numaralı hatta binebilir ya da 312 numaralı hattı tercih ederek müzeye ulaşılabilmektedir.

Altınköy Açık Hava Müzesi Giriş Ücreti Ne Kadar?

Altınköy Açık Hava Müzesi'nde müze kart geçerli değil. Müzeyi ziyaret etmek isteyenler tam bilet ücreti olarak 10 TL, öğretmen ve öğrenci indirimli bilet olarak ise 4 TL ödüyor.