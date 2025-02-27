Altınoluk Otogar Nerede? Yol Tarifi ile Altınoluk Otogarı’na Nasıl Gidilir, Merkeze Yakın Mı?

Altınoluk Otogarı, Edremit, Balıkesir, İzmir, İstanbul gibi noktalardan kolayca ulaşılabilir olması sayesinde oldukça avantajlı bir konumdadır. Özellikle yaz aylarında turist yoğunluğu artarken, otogarın merkezi konumu sayesinde bölgeye gelen ziyaretçiler için ulaşım oldukça kolay hale gelmektedir. Altınoluk Otogar nerede, yol tarifi ile nasıl gidilir, merkeze yakın mı sorularına ek olarak, otogarın sunduğu ulaşım imkanlarından rahatlıkla faydalanabileceğinizi söyleyebiliriz.

Altınoluk Otogar Nerede?

Altınoluk Otogarı, Balıkesir ilinin Edremit ilçesine bağlı Altınoluk beldesinde bulunmaktadır. Genellikle karayoluyla ulaşım sağlanan otogar, beldenin merkezine oldukça yakın bir konumdadır. Bu sayede otogardan merkeze ulaşım oldukça kolaydır. Açık adresi ise şöyledir:

Adres: Altınoluk Mahallesi Karadut Caddesi 1.Sokak Belediye Otobüs Terminali, 10870 Edremit/Balıkesir

Yol Tarifi ile Altınoluk Otogarı'na Nasıl Gidilir, Merkeze Yakın Mı?

Altınoluk Otogarı ilçe merkezine oldukça yakın bir konumdadır. İlçe içindeki toplu taşıma, taksiler ve yürüyüş mesafesi sayesinde otogara rahatlıkla ulaşım sağlanabilmektedir. Özellikle yaz aylarında otogar çevresinde yoğun bir hareketlilik yaşandığı için ulaşım açısından oldukça canlı bir bölgedir Altınoluk Otogarı'na ulaşmak için genellikle özel araç veya toplu taşıma araçları tercih edilir.