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Giriş Tarihi: 6.07.2026

Altun Gold soruşturması tamamlandı

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Altun Gold soruşturması tamamlandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, döviz dönüşüm desteği almak için milyarlık sahte altın faturası düzenleyen ve kamuyu 222 milyon 235 bin TL zarara uğratan 'Altun Gold' şebekesine yönelik soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianamede, 15'i tutuklu 33 şüpheli hakkında örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından dava açıldı. Onur ve Uğur Altunbaş kardeşlerin liderliğini yaptığı şebekenin, paravan şirketler üzerinden sahte bir ihracat zinciri kurduğu Altun Gold firmasının işlem hacminin 2025'te 25 milyar TL gibi olağan dışı bir seviyeye ulaştığı belirtildi. Şebekenin, demir-çelik sektöründeki Ata Deniz Metal firması üzerinden 2 milyar TL'lik sahte 24 ayar has altın faturası kestiği, banka transfer açıklamalarına ise takibi zorlaştırmak için "Kıymetli maden bedeli değildir" yazdırdığı tespit edildi.

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#İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

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