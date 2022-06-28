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Giriş Tarihi: 28.6.2022 11:35 Son Güncelleme: 28.6.2022 11:35

Altunizade Metrobüs Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?

Altunizade Metrobüs Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?

İstanbul ilinin Üsküdar ilçesine bağlı bir mahallesi olan Altunizade, Üsküdar-Kısıklı yolu üzerinde yer almaktadır. İstanbul Boğaz Köprüsü'nün Anadolu Yakası çıkışı olmasıyla meşhur olmuş bir yerdir. Büyük ve Küçük Çamlıca'yı, Kısıklı'yı, Koşuyolu'nu ve Acıbadem'i, Üsküdar merkez ve sahile bağlayan bir ara geçiş görevi görür. Altunizade Metrobüs Durağı nerede, yol tarifi ile nasıl gidilir? Araştırdık. Altunizade Metrobüs Durağından hangi hatlar geçiyor? İşte bilmeniz gerekenler…

İstanbul'un önemli yerlerinden biri olan Altunizade, metrobüs durağı ile de meşhur olmuştur. İstanbul Anadolu yakasında ilk açılan büyük alışveriş merkezi Altunizade'de yer almaktadır. Ayrıca Altunizade'de Üsküdar Üniversitesi, 29 Mayıs Üniversitesi ve İstanbul Şehir Üniversitesi'nin kampüsleri bulunduğu için öğrencilerin ziyaret ettiği yerdir. Altunizade Metrobüs Durağı nerede, yol tarifi ile nasıl gidilir? Diyorsanız sizler için detayları hazırladık.

Altunizade Metrobüs Durağı Nerede?

Altunizade'den geçen Metrobüs ve M5 (Üsküdar, Ümraniye, Çekmeköy metrosu) hatlarının açılmasıyla Altunizade, ulaşım açısından birçok alternatife sahip olmuştur. Altunizade Metrobüs Durağı İstanbul ilinin Üsküdar ilçesine bağlı Altunizade mahallesinde yer almaktadır.

Altunizade Metrobüs Durağından Geçen Hatlar

  • 11ÜS Üsküdar Marmaray / Peron
  • 13 Batı Ataşehir Peronlar / Peron Yönü
  • 14Y Yavuztürk Siteler / Son Durak (11y) Yönü
  • 2 Üstbostancı
  • 3 Hattat Hasan Çelebi Caddesi
  • 9 Adem Yavuz Mahallesi
  • 9A Halilurrahman Camii
  • MR9 Halit Bin Velit Camii
  • 9T Şehit Şahinbey
  • 11 Yenidoğan Peronlar
  • 11A Nişantepe
  • 11C Hattat Hasan Çelebi Caddesi
  • 11D Kuran Kursu / Son Durak Yönü
  • 11E Esatpaşa
  • 11K Dörtyol / K.K.Bekır Mah. Yönü
  • 11L Esatpaşa
  • 11M Evtaş Blokları / Üsküdar 13c Yönü
  • 11N Esenevler Mahallesi
  • 11P Sarıgazi Garajı
  • 11ST Şehit Serdar Eyüpoğlu Caddesi

Tren: MARMARAY (HALKALI - GEBZE)

Metro: M5

Altunizade Metrobüsten Metroya Nasıl Gidilir?

Altunizade Metrobüs Durağı, M5 metro istasyonuna oldukça yakın konumdadır. Ortalama olarak 5 dakika yürüme mesafesi ile metroya ulaşabilirsiniz. Altunizade Metrobüs – Metro aktarması için iki durak arasında bulunan bağlantı tünelini kullanabilirsiniz.

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Altunizade Metrobüs Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?
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