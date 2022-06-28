Altunizade Metrobüs Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?

İstanbul'un önemli yerlerinden biri olan Altunizade, metrobüs durağı ile de meşhur olmuştur. İstanbul Anadolu yakasında ilk açılan büyük alışveriş merkezi Altunizade'de yer almaktadır. Ayrıca Altunizade'de Üsküdar Üniversitesi, 29 Mayıs Üniversitesi ve İstanbul Şehir Üniversitesi'nin kampüsleri bulunduğu için öğrencilerin ziyaret ettiği yerdir. Altunizade Metrobüs Durağı nerede, yol tarifi ile nasıl gidilir? Diyorsanız sizler için detayları hazırladık.
Altunizade'den geçen Metrobüs ve M5 (Üsküdar, Ümraniye, Çekmeköy metrosu) hatlarının açılmasıyla Altunizade, ulaşım açısından birçok alternatife sahip olmuştur. Altunizade Metrobüs Durağı İstanbul ilinin Üsküdar ilçesine bağlı Altunizade mahallesinde yer almaktadır.
Tren: MARMARAY (HALKALI - GEBZE)
Metro: M5
Altunizade Metrobüs Durağı, M5 metro istasyonuna oldukça yakın konumdadır. Ortalama olarak 5 dakika yürüme mesafesi ile metroya ulaşabilirsiniz. Altunizade Metrobüs – Metro aktarması için iki durak arasında bulunan bağlantı tünelini kullanabilirsiniz.