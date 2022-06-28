Altunizade Metrobüs Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?

İstanbul'un önemli yerlerinden biri olan Altunizade, metrobüs durağı ile de meşhur olmuştur. İstanbul Anadolu yakasında ilk açılan büyük alışveriş merkezi Altunizade'de yer almaktadır. Ayrıca Altunizade'de Üsküdar Üniversitesi, 29 Mayıs Üniversitesi ve İstanbul Şehir Üniversitesi'nin kampüsleri bulunduğu için öğrencilerin ziyaret ettiği yerdir. Altunizade Metrobüs Durağı nerede, yol tarifi ile nasıl gidilir? Diyorsanız sizler için detayları hazırladık.

Altunizade Metrobüs Durağı Nerede?

Altunizade'den geçen Metrobüs ve M5 (Üsküdar, Ümraniye, Çekmeköy metrosu) hatlarının açılmasıyla Altunizade, ulaşım açısından birçok alternatife sahip olmuştur. Altunizade Metrobüs Durağı İstanbul ilinin Üsküdar ilçesine bağlı Altunizade mahallesinde yer almaktadır.

Altunizade Metrobüs Durağından Geçen Hatlar

11ÜS Üsküdar Marmaray / Peron

13 Batı Ataşehir Peronlar / Peron Yönü

14Y Yavuztürk Siteler / Son Durak (11y) Yönü

2 Üstbostancı

3 Hattat Hasan Çelebi Caddesi

9 Adem Yavuz Mahallesi

9A Halilurrahman Camii

MR9 Halit Bin Velit Camii

9T Şehit Şahinbey

11 Yenidoğan Peronlar

11A Nişantepe

11C Hattat Hasan Çelebi Caddesi

11D Kuran Kursu / Son Durak Yönü

11E Esatpaşa

11K Dörtyol / K.K.Bekır Mah. Yönü

11L Esatpaşa

11M Evtaş Blokları / Üsküdar 13c Yönü

11N Esenevler Mahallesi

11P Sarıgazi Garajı

11ST Şehit Serdar Eyüpoğlu Caddesi



Tren: MARMARAY (HALKALI - GEBZE)

Metro: M5

Altunizade Metrobüsten Metroya Nasıl Gidilir?

Altunizade Metrobüs Durağı, M5 metro istasyonuna oldukça yakın konumdadır. Ortalama olarak 5 dakika yürüme mesafesi ile metroya ulaşabilirsiniz. Altunizade Metrobüs – Metro aktarması için iki durak arasında bulunan bağlantı tünelini kullanabilirsiniz.