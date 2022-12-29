Alzheimer hastalığıyla vatandaşları bilinçlendirme toplantısı yapılacak

Türkiye Alzheimer Derneği Adana Şube Başkanı ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Evlice imzalanan bu protokolle özellikle hasta yakınlarının kafalarındaki soru işaretlerini biraz olsun çözmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Evlice, yapılan toplantıların Ayrıca kaydının yapıldığını, toplantı sonrasında internet üzerinden de toplantılar yayınlanacağını ve izlenebileceğine işaret ederek, yıl boyunca Alzheimer hastalığı ile ilgili farkındalık projelerinin planlandığını yeni projelerin ''alzheimer derneği adana şubesi'' instagram sayfasında yayınlanacağını kaydetti.