Haberler Yaşam Haberleri Alzheimer hastalığıyla vatandaşları bilinçlendirme toplantısı yapılacak
Giriş Tarihi: 29.12.2022 10:03 Son Güncelleme: 29.12.2022 10:08

Alzheimer hastalığıyla vatandaşları bilinçlendirme toplantısı yapılacak

Türkiye Alzheimer Derneği Adana Şubesi ve Yüreğir Belediyesi Alzheimer hastalığı ile ilgili vatandaşları bilinçlendirme toplantıları ve hasta yakınları destek grubu toplantıları yapılacak.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Alzheimer hastalığıyla vatandaşları bilinçlendirme toplantısı yapılacak

Türkiye Alzheimer Derneği Adana Şube Başkanı ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Evlice imzalanan bu protokolle özellikle hasta yakınlarının kafalarındaki soru işaretlerini biraz olsun çözmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Evlice, yapılan toplantıların Ayrıca kaydının yapıldığını, toplantı sonrasında internet üzerinden de toplantılar yayınlanacağını ve izlenebileceğine işaret ederek, yıl boyunca Alzheimer hastalığı ile ilgili farkındalık projelerinin planlandığını yeni projelerin ''alzheimer derneği adana şubesi'' instagram sayfasında yayınlanacağını kaydetti.

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Alzheimer hastalığıyla vatandaşları bilinçlendirme toplantısı yapılacak
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