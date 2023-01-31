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Giriş Tarihi: 31.1.2023 10:25 Son Güncelleme: 31.1.2023 10:34

Alzheimer hastası ablasını tuz ruhuyla öldürmüştü: Önce itiraf sonra inkar!

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, birlikte yaşadığı Alzheimer hastası ablası Canan Öner'e (63) tuz ruhu içirerek öldürüp, aynı yolla intihara kalkışan ve hastanedeki tedavisinin ardından tutuklanan Uğur Öner'in (60) savcılık ifadesi ortaya çıktı. Öner'in, "Eve gelen bekçilere ve polislere şaşkınlıkla ablama tuz ruhu içirdiğimi söyledim. Olayın şokuyla böyle söylemde bulundum. Kabul etmiyorum" dediği öğrenildi.

DHA
Alzheimer hastası ablasını tuz ruhuyla öldürmüştü: Önce itiraf sonra inkar!

Korkunç olay, 26 Ocak günü saat 23.00 sıralarında, Orta Mahalle Mantarlar Sokak'ta meydana geldi. Uğur Öner, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yaklaşık 10 yıldır aynı evde birlikte yaşadığı Alzheimer hastası olan yatalak ablası Canan Öner'in öldüğünü söyledi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Öner'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Canan Öner'in cansız bedeni, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Uğur Öner, polise, bakmakta zorlandığı için ablasına tuz ruhu içirdiğini, kendisinin de tuz ruhu ve kolonya içtiğini söyledi. Hastaneye kaldırılan ve tedavisinin ardından gözaltına alınan Öner, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

'OLAYIN ŞOKUYLA BÖYLE SÖYLEDİM'
Uğur Öner'in, savcılıktaki ifadesinde, çarşıya çıkarak marketten kolonya aldığını söyleyip, "Sonra eve döndüm. Evde kolonyayı içtim. Daha önce tuvalet temizlemek için almış olduğum tuz ruhunu içmek istedim. Bir yudum aldım. Ağzımı yaktığı için tükürdüm. Sonra ablamın yanına gittim. Hareketsiz olduğunu gördüm. Bu sıralarda hava tam kararmamıştı hafif aydınlık gibiydi. Akşam ezanının okunup okunmadığını bilmiyorum. Eve gelen bekçilere ve polislere şaşkınlıkla ablama tuz ruhu içirdiğimi söyledim. O anda olayın şokuyla böyle söylemde bulundum. Bunu kabul etmiyorum" dediği öğrenildi.

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Alzheimer hastası ablasını tuz ruhuyla öldürmüştü: Önce itiraf sonra inkar!
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