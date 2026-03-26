Alzheimer hastası yaşlı kadın 15 saat sonra kanalda ölü bulundu

Olay, Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesine bağlı Yüreğir köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köyde hurdacılık yaparak geçimini sağladığı öğrenilen Ayşe Kutluay'ın uzun süre ortalarda görünmemesi üzerine köy sakinleri durumu jandarmaya bildirerek yardım istedi.
GECE BOYU ARAMA ÇALIŞMASI YAPILDI
İhbar üzerine bölgeye jandarma ekiplerinin yanı sıra AFAD, ANDA, İLKAD, DAK 95 ve AKUT ekipleri sevk edildi. Ekipler, kayıp yaşlı kadını bulabilmek için geniş çaplı arama çalışması başlattı. Gece boyunca devam eden arama faaliyetleri, günün ilk ışıklarıyla birlikte dron desteğiyle havadan da sürdürüldü. Yaklaşık 15 saat süren yoğun arama çalışmalarının ardından Ayşe Kutluay'ın cansız bedeni, Acıgöl kenarından geçen su kanalında bulundu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından yaşlı kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
ALZHEİMER HASTASI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Yetkililer, Kutluay'ın Alzheimer hastası olduğunu ve bu nedenle yönünü kaybetmiş olabileceğini değerlendiriyor. Talihsiz kadının köy içerisinden yürüyerek geçtiği son anların ise güvenlik kameralarına yansıdığı öğrenildi. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet savcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, yaşlı kadının su kanalına nasıl düştüğü ve ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi için incelemelerin sürdüğü bildirildi.