Alzheimer hastası yaşlı kadın tüpü açık unuttu: Yaşlı çift hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesindeki Sugözü Mahallesi'nde Ali ve Akkız Elitok çiftinden haber alamayan yakınları, Kütürüp Beleni mevkisindeki evlerine gitti. Zili çalmalarına rağmen kapı açılmayınca yakınları kapıyıkırarak içeri girdi. Her gün düzenli erzak bırakan yakınları, Elitok çiftini salondaki ayrı kanepelerde hareketsiz yatarken buldu.

ÖLDÜĞÜNÜ BELİRLEDİ

Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi Elitok çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Elitok çiftinin cenazesini, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı.

UNUTKANLIK VARDI

Adli Tıp Kurumu morgundan Elitok çiftinin cenazelerini alan yakınları Akkız Elitok'un alzheimer hastası olduğunu söylediler. Her gün düzenli olarak erzak bıraktıklarını da belirten aile yakınları, "Son gittiğimizde zile basmamıza rağmen kapı açılmadı. Bizde kırıp girdiğimizde içeride korkunç manzara ile karşılaştık. Akkız teyze alzheimer hastası idi. Unutkandı. İçeri giridğimizde klima çalışıyordu, tüp açık kaldığı için bitmişti" diye konuştu. Elitok çiftinin cansız bedenleri havayolu ile Ankara'ya gönderildi. Elitok çiftinin Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.