Haberler Yaşam Haberleri Alzheimer’a kan testiyle erken teşhis
Giriş Tarihi: 17.04.2026

DIŞ HABERLER
Hakemli bilim dergisi Nature Communications'ta yayımlanan araştırmaya göre, kandaki proteini ölçen basit bir test, hastalığın ilk belirtilerini beyin taramalarından bile yıllar önce tespit edebiliyor. 317 katılımcının 8 yıl boyunca izlenerek geliştirilen yöntemin, mevcut görüntüleme teknolojilerinden daha hassas olduğunu kanıtladı. Uzmanlar, düşük maliyetli bu testin beyinde kalıcı hasar oluşmadan müdahale şansı tanıdığını belirtiyor. Bu araştırma, Alzheimer'ın önlenmesi ve kişiselleştirilmiş tedavi süreçleri için büyük bir umut olarak değerlendiriliyor.

