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Giriş Tarihi: 11.1.2025

Alzheimer’da erken teşhis ümidi

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Alzheimer’da erken teşhis ümidi
İngiltere'de yapılan bir araştırma Alzheimer'ın erken teşhisi için umut oldu. Daily Mail gazetesinin haberine göre bilim insanları UK Biobank bünyesinde bulunan kan verilerini inceledi. Araştırma kapsamında 500 bin gönüllünün kan değerlerine bakıldı. Çıkan sonuçlara göre kandaki protein değerlerinden Alzheimer'ın 10 yıl öncesinden teşhisinin mümkün olabileceği belirlendi. Uzmanlar araştırmalarının kesinleşmesinin ardından erken teşhis sayesinde çok sayıda Alzheimer vakasının önlenebileceğini dile getirdi.
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Alzheimer’da erken teşhis ümidi
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