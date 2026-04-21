Amacımız çocuklara ses olmak
Amacımız çocuklara ses olmak

Dilara FIRAT Dilara FIRAT
Amacımız çocuklara ses olmak
Gümüşhane Üniversitesi Hemşirelik Bölümü öğrencileri, ders kapsamında başlattıkları projeyi kısa sürede büyüterek anlamlı bir sosyal sorumluluk hareketine dönüştürdü. DMD hastası Eymen Kayra ve kronik hastalıklarla mücadele eden çocuklar için başlatılan "Seninleyiz Eymen" çalışması, üniversite öğrencilerinin gönüllü katılımıyla şehir genelinde farkındalık seferberliğine dönüştü. Projenin sözcüğünü üstlenen öğrenci Süleyman Buğra Koca, aile ziyaretleriyle başlayan bu anlamlı süreçte stantlar kurarak, broşürler dağıtarak ve sosyal platformlarda farkındalık videoları yayımlayarak projeyi sürdürdüklerini ifade etti. Çalışmaların finali ise 14 Mayıs'ta kapsamlı bir konferans ile yapılacak. Genç hemşire adayları, sesleri 'nice Eymenlere ve Kayralara' ulaşana kadar çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Amacımız çocuklara ses olmak
