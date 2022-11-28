Amasya Bungalov Evleri Fiyatları – Amasya Kiralık Bungalov Evleri Nerede, Nasıl Gidilir, Konaklama Ne Kadar?

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Amasya Bungalov Evleri Nerede?



Amasya ve çevresinde bulunan en meşhur bungalov evler, Taşova ilçesine bağlı olan Borabay Gölü'nde bulunur. Göl etrafında bulunan bungalov evlerden istifade ederken gölde balık tutmayı da düşünebilirsiniz. Bu alan aynı zamanda kamp için de tercih edilir. Söz konusu tabiat parkının Amasya şehir merkezine mesafesi yaklaşık 70 km'dir.

Amasya'nın Göynücek ilçesine bağlı olan Terziköy bölgesinde de bungalov konaklama imkânı bulabilirsiniz. Termal su ve termal tesislerin bulunduğu bu alanda havuz ve aquapark imkânlarından da yararlanabilirsiniz. Buradaki bungalov evlerin Amasya şehir merkezine olan mesafesi yaklaşık 30 km'dir.

Bungalov ev konaklama fiyatları dönemsel olarak değişir. Bu nedenle kalmak istediğiniz tesisi arayarak fiyat sorgulamasın yapmanız daha uygun olacaktır.