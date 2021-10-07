Amasya Genelgesi Maddeleri - Amasya Genelgesi Tarihi, Özellikleri, Önemi ve Kararları ile İlgili Bilgiler

Amasya Genelgesi'nin önemi, eğitim alanındaki bilgilerini daha da ileriye taşımak isteyen öğrenciler ve vatandaşlar tarafından zaman zaman araştırılıyor. Amasya genelgesi kararları, Kurtuluş Savaşına giden yolda önemli mesafe taşlarından biri olarak kabul edilir. Peki, Amasya Genelgesi'nin önemi nedir ve Amasya Genelgesi maddeleri içerisinde ne gibi karar ve bilgiler yer almaktadır? Aşağıda, Amasya Genelgesi hakkında bilgiler ve önemi ile ilgili detaylar sıralanmıştır.

AMASYA GENELGESİ TARİHİ VE ÖNEMİ

Mustafa Kemal, 12 Haziran 1919'da arkadaşlarıyla birlikte Amasya'ya geldi ve meslektaşları Ali Fuad Paşa (20. kolordu komutanı), Refet Bey (3. kolordu komutanı) ve Rauf Bey (eski Osmanlı Deniz Bakanı) ile bir bildiri hazırladı. .

Kazım Karabekir Paşa (15. kolordu komutanı) ve Mersinli Cemal Paşa (2. ordu müfettişi) da onaylarını gönderdi.

Amasya Genelgesi olarak adlandırılan bu bildiri, örgütlü ve birleşik bir direniş yolunda atılan ilk ciddi adımdır.

Amasya Genelgesi, İstanbul Hükümeti'nin bağımsızlığını kaybetme tehlikesini ve etkisizliğini tanımlamış ve milletin kararlılığına ve kararına bağlı olan bağımsızlığa giden yolu belirtmiştir.

Bu nedenle Genelge direnişi yürütmek için bir yönetim kurulu ihtiyacını belirtmiş ve Sivas'ta kongre yapılması çağrısı yapmıştır.

AMASYA GENELGESİ MADDELERİ

Ulusun birliği ve bağımsızlığı büyük risk altındadır.

İstanbul hükümeti aldığı sorumlulukla başa çıkamıyor, bu durum milletimizi gitmiş gibi gösteriyor.

Ulusun bağımsızlığı ancak kararlılığı ve inancı ile kurtarılabilir.

Ulusların amaçlarına ulaşmak ve halk haklarını savunmak için, kısıtlama ve denetimden uzak bir ulusal komiteye sahip olmalıyız.

Her halükarda en güvenli yer olan Sivas'ta kongre yapacağız.

Bu amaçla, Hak Savunma Cemiyeti (Müdafaa-i Hukuk) ve İlhak Reddetme (Redd-i İlhak) tarafından her ilden üç kişi temsilci olarak seçilecektir.

Her halükarda temsilciler yolda gerçek kimliklerini kullanmamalı ve bu genelge ulusal bir sır olarak saklanmalıdır.

Doğu yakasındaki iller için 10 Temmuz'da Erzurum'da bir kongre yapılacaktır. O tarihe kadar diğer temsilciler Sivas'a ulaşırsa doğu illerindekiler Sivas'a taşınacak.

Mustafa Kemal, Amasya'dan sonra 3 Temmuz 1919'da Erzurum'a gitti ve kurulacak bir Ermeni Devleti Projesi'ne karşı Doğu vilayetleri için bölge kongresi toplandı.

AMASYA KONGRESİ SONUÇLARI