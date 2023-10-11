Amasya Kaplıcaları - Amasya Termal Kaplıcaları Nerede Ve Nasıl Gidilir?

Amasya, Şehzadeler Şehri olarak bilinen ve tarihi zenginliği ile ön plana çıkan şehirlerimizden biridir. Söz konusu şehir, şifalı kaplıcaları ile de bilinmektedir. Amasya kaplıcaları, yüksek kapasitesi ve modern yapısı da ülkemiz turizmine katkı sağlamaktadır. Bahse konu kaplıcalara gitmek için toplu ulaşım araçlarından da istifade edebilirsiniz. Kaplıcalara gitmeden önce Amasya Termal Kaplıcaları nerede ve nasıl gidilir sorusuna cevap bulmanız uygun olacaktır.

Amasya Kaplıcaları

Amasya'da gezip görebileceğiniz çok sayıda kaplıca vardır. Bu kaplıcaların birçoğunda konaklama imkânı da vardır. Söz konusu şehre gittiğinizde görmeniz gereken ve ön plana çıkan kaplıcaları aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.

Terziköy Termal Kaplıcaları

Terziköy, Amasya ilinden Göynücek ilçesine giderken tabelalarına rastlayabileceğiniz bir beldedir. Terziköy'ün Amasya iline olan mesafesi 37 km'dir. Kendi özel aracınız ile yaklaşık 40 dakikada bu beldeye ulaşabilirsiniz. Terziköy'de özel kaplıca işletmelerinin yanı sıra belediyenin işletmelerinden de yararlanabilirsiniz. Kaplıcada özel aile banyoları ile birlikte kadın ve erkekler için özel olarak dizayn edilmiş havuzlar da vardır. Ayrıca termal suyu olan otellerden de yararlanabilirsiniz.

Gözlek Termal Tesisleri

Gözlek, Amasya şehir merkezine 17 km mesafede olan bir köydür. Burası da yine Göynücek ilçesi yolu üzerindedir. Termal tesiste aile banyoları, sıcak havuz ve konaklama odaları mevcuttur.

Amasya Termal Kaplıcaları Nerede ve Nasıl Gidilir?

Amasya il sınırları içinde bulunan kaplıcalara ulaşmak için kendi özel aracınızı kullanmak en mantıklı hal tarzıdır. Özel aracınızın yanı sıra toplu ulaşım araçlarını kullanarak da bu tesislere ulaşmanız mümkündür. Kaplıca suyu açısından zengin bir yerleşke olan Amasya'da beklentilerinizi karşılayan çok sayıda kaplıca bulabilirsiniz. Ayrıca şehir merkezinde yer alan tarihi Osmanlı hamamlarından da istifade edebilirsiniz.