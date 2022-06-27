Amasya Nerede? Amasya Hangi Bölgede, Nereye Yakın Ve Nasıl Gidilir?

Tarih boyunca birçok medeniyetin hüküm sürdüğü Amasya topraklarından, birçok kral ve şehzade geçmiştir. M. Ö. 4000'li yıllardan bu yana, Hititler, Frigler, Asurlular, İskitler, Persler, Pontuslar, Araplar, Romalılar (Bizans), Selçuklular ve Osmanlılar gibi farklı pek çok devletin toprağı olmuştur. Osmanlılar, devlet yönetimi ile ilgili tecrübe sahibi olmaları için şehzadeleri, Amasya ve diğer bazı şehirlere vali olarak atamıştır. İkinci Murad ve Yavuz Sultan Selim'in de doğum yeri Amasya'dır. Doğa harikası bir görüntüye sahip olan Amasya, tarihi zenginlikleri ile göz doldurur. Künbet Höyük, Ayvalıpınar Höyüğü, Hamam Tepesi Höyüğü, Aynalı Mağara, Bimarhane ve Halifet Gazi Kümbeti gibi pek çok tarihi değere ev sahipliği yapar. İşte Amasya nerede ve Amasya hangi bölgede sorusunun cevabı…

Amasya Nerede Yer Alır ve Hangi Bölgededir?

Karadeniz Bölgesi'nde bulunan Amasya, Orta Karadeniz Bölümü'ndedir. Konum olarak her ne kadar Karadeniz'de olsa bile, denize kıyısı olmayan bir şehirdir. Fakat Yeşilırmak'ın şehrin tam ortasından geçiyor olması, denizin yokluğunu aratmayacak güzellikte bir manzara meydana getirir.

Amasya'nın sınırı bulunan komşuları arasında, Tokat, Yozgat, Çorum ve Samsun vardır. Yüzölçümü 5.701 km2 olduğu için toprak genişliği açısından çok büyük değildir. Yükseltisi fazla olan şehir, dağlar, vadiler, ormanlar, ovalar ve göllerden meydana gelmiştir.

Amasya'ya En Kolay Nasıl Gidilir?

İç Anadolu ve Karadeniz arasında bir bağlantı olan Amasya'ya ulaşım oldukça kolaydır. İç Anadolu üzerinden kolaylıkla karayolları ile gidilebilir. Samsun, Çorum ve Tokat'a karayolları ile bağlıdır. Buna ek olarak, demir yolu ve hava yolu ile de seyahat etme imkanı sunar. Özel araçları olanlar, Düzce, Bolu, Tosya ve Merzifon'dan geçerek yaklaşık 8 saatlik bir yolculuk ile Amasya'ya ulaşabilir.