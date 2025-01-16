Amasya ve Ordu, Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde yer alan iki şehirdir ve birbirlerine oldukça yakındırlar. İki şehir arasındaki mesafe yaklaşık olarak 200 kilometredir ve karayolu ile tahmini 3 saatlik bir yolculukla ulaşılabilir. Bu yakınlık, her iki şehri de ziyaret etmek isteyen turistler için büyük bir avantaj sağlar. Amasya Ordu arası kaç km, Ordu Amasya arası kaç kilometre ve kaç saat sürer gitmeden öğrenmekte fayda var.

Amasya Ordu Arası Kaç Km?

Amasya ile Ordu arasındaki uzaklığı merak edenler için bu mesafe, yaklaşık olarak 274 kilometredir. Bu mesafeyi özel araçlarıyla kat edecekler için yolculuk, tahmini olarak 3 saat 37 dakika sürecektir. Otobüsle seyahat etmeyi planlayanlar için bu süre, aşağı yukarı 4 saat 45 dakika olacaktır. Yolculuk süresi ise tercih edilen güzergah ve yol durumuna göre değişebilir. Ayrıca, hava koşulları ve trafik durumu da yolculuk süresini etkileyebilir. Bu nedenle, yola çıkmadan önce hava durumu ve trafik bilgilerini kontrol etmek faydalı olacaktır.

Amasya'dan Ordu'ya Nasıl Gidilir?

Amasya'dan Ordu'ya gidecekler için birkaç ulaşım seçeneği mevcuttur. Bunun için aşağıdaki ipuçları faydalı olabilir:

Amasya'dan Ordu'ya özel araçla gidecekler için en hızlı ve en yaygın kullanılan güzergah E95 ve E70 yollarıdır. Bu güzergah kullanılarak yaklaşık 3 saat 34 dakika süren bir yolculuk yapılabilir. Ek olarak, E80 ve Fatsa-Kumru Yolu tercih edilerek yaklaşık 3 saat 49 dakikada seyahat tamamlanabilir.

Amasya'dan Ordu'ya otobüsle gitmek ise bir diğer ekonomik seçenek olarak öne çıkar. Otobüs seferleri, Kavak otogarından Perşembe otogarına, oradan da Ordu otogarına yapılmaktadır. Bu yolculuk ise yaklaşık 5 saat 44 dakikadır.

Tren ve otobüs kombinasyonu kullanılarak da seyahat edilebilir. Amasya'dan Kavak'a trenle giderek oradan otobüsle Ordu'ya devam edilebilir. Seyahat süresi ise yaklaşık 6 saat 5 dakikadır.

Son olarak, yolculuğa çıkmadan önce hava ve yol durumu kontrolü unutulmamalıdır.