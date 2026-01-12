Haberler Yaşam Haberleri Amasya ve Tokat’ta yarın okullar tatil mi? (12 Ocak 2026 Salı) | Amasya ve Tokat Valiliği’nden açıklama geldi mi?
Giriş Tarihi: 12.01.2026 11:19

Amasya ve Tokat’ta yarın okullar tatil mi? (12 Ocak 2026 Salı) | Amasya ve Tokat Valiliği’nden açıklama geldi mi?

Yurt genelinde kar yağışları etkisini gösteriyor. Özellikle İç Anadolu ve Doğu bölgelerimizde yoğun şekilde yaşanan kar yağışları, tatil haberlerini de beraberinde getiriyor. Amasya ve Tokat’ta yaşayan öğrenciler ve velileri ‘yarın okullar tatil mi?’ sorusunun yanıtı için Valiliklerden gelecek açıklamaları bekliyor. Peki, 12 Ocak Salı Amasya ve Tokat’ta yarın okullar tatil mi? İşte detaylar;

Amasya ve Tokat’ta yarın okullar tatil mi? 12 Ocak 2026 Salı | Amasya ve Tokat Valiliği’nden açıklama geldi mi?
  • ABONE OL

Yurt genelinde bazı bölgelerde kar yağışı etkisini sürdürürken, Amasya ve Tokat'ta öğrenciler ve veliler okullara ara verilip verilmeyeceğini merak ediyor. Peki, 12 Ocak Salı günü Amasya ve Tokat'ta okullar tatil mi? Valiliklerden gelecek açıklamalar bekleniyor.

AMASYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Amasya'da kar yağışı devam ediyor. Öğrenciler ve velileri ise olası bir kar tatili haberi için valilikleri yakından takip ediyor. Henüz kar tatili ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Gelişmeler olduğunda haberimizden takip edebilirsiniz...

TOKAT'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Tokat'ta kar yağışı etkisini gösteriyor. Kentte yaşayan öğrenciler ve velileri ise olası bir kar tatili haberi için valilikler açıklamalarını yakından takip ediyor. Henüz kar tatili ile ilgili resmi bir duyuru gelmedi. Gelişmeler olduğunda haberimizden takip edebilirsiniz...

68 İLDE SARI KODLU ALARM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurdun büyük bölümünde etkili olacak fırtına, kuvvetli yağış ve çığ riski nedeniyle 68 il için "sarı" kodlu uyarıda bulundu.

O iller şu şekilde:

Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük ve Düzce.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Amasya ve Tokat’ta yarın okullar tatil mi? (12 Ocak 2026 Salı) | Amasya ve Tokat Valiliği’nden açıklama geldi mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz