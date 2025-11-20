Haberler Yaşam Haberleri Amasya'da akılalmaz olay: Sahte polisler yaşlı kadını dolandırdı! 1 hasta arayla 2 kez...
Giriş Tarihi: 20.11.2025 15:20

Amasya'da, kendilerini polis olarak tanıttıkları S.K. (78) adlı kadını, 1 hafta arayla 2 kez dolandıran E.Ç. ve M.A. tutuklandı. Ekiplerin yaklaşık 4 aylık çalışmasının ardından diğer 3 şüphelinin de tutuklanmasıyla, olaya ilişkin tutuklu sayısının 5’e yükseldiği belirtildi.

DHA Yaşam
Akılalmaz o lay, 23 Temmuz'da saat 14.30 sıralarında, Merzifon ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, M.A. ve E.Ç., telefonla aradıkları S.K. adlı kadına, kendilerini polis olarak tanıtıp, kimlik bilgilerinin 3'üncü şahısların eline geçtiğini, elindeki para ve ziynet eşyalarını evine gelen polislere teslim etmesi gerektiğini söyledi. S.K. önce 500 gram altını, 1 hafta sonra da 47 bin 660 avroyu parkta buluşup aynı kişilere verdi. Bu sırada parkta olan başka biri durumu fark edince şüpheliler kaçtı. Olayın ihbarı üzerine Merzifon Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.A. ve E.Ç.'yi, S.K.'den aldıkları 47 bin 660 avro ile birlikte yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

4 AY SÜREN TAKİPLE DİĞER ŞÜPHELİLER DE TESPİT EDİLDİ

Olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Merzifon Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takiple, şebekenin diğer üyelerine ulaştı. Şüphelilerin, dolandırıcılık faaliyetlerinde 6 sim kart ve 6 cep telefonu kullandıkları belirlendi. Ekiplerin çalışmalarında, dolandırıcılık olaylarına karıştığı değerlendirilen İ.K., H.A., N.A., C.Y.C. ve Y.A.'nın Ankara ve Şanlıurfa'da olduğunu saptandı.

2 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

18 Kasım'da 2 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi, gözaltına alınan 4 şüpheli Amasya'ya getirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.K.'nin başka suçlardan dolayı cezaevinde bulunduğu belirtildi. Şüphelilerden H.A. ve N.A. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, C.Y.C. ile Y.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 5'e yükseldi.

