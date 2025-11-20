Amasya’da akılalmaz olay: Sahte polisler yaşlı kadını dolandırdı! 1 hasta arayla 2 kez...

Akılalmaz o lay, 23 Temmuz'da saat 14.30 sıralarında, Merzifon ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, M.A. ve E.Ç., telefonla aradıkları S.K. adlı kadına, kendilerini polis olarak tanıtıp, kimlik bilgilerinin 3'üncü şahısların eline geçtiğini, elindeki para ve ziynet eşyalarını evine gelen polislere teslim etmesi gerektiğini söyledi. S.K. önce 500 gram altını, 1 hafta sonra da 47 bin 660 avroyu parkta buluşup aynı kişilere verdi. Bu sırada parkta olan başka biri durumu fark edince şüpheliler kaçtı. Olayın ihbarı üzerine Merzifon Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.A. ve E.Ç.'yi, S.K.'den aldıkları 47 bin 660 avro ile birlikte yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.