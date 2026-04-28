Amasya’da alkollü sürücü dehşet saçtı! Minibüs durağa daldı: 2 öğrencinin kıl payı kurtulduğu kaza kamerada!

Kaza, dün ilçe merkezinde hemzemin geçide yakın kavşakta meydana geldi. Seyir halindeki servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
MİNİBÜS ÖNÜNE KATTIĞI DURAĞI DEVİRDİ
Yol kenarındaki büfenin önündeki kaldırıma çarpan minibüs, önüne kattığı durağı devirdi. Araç, hemzemin geçide birkaç metre kala tekerinin kopmasıyla durdu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
GÜVENLİK KAMERASI O DEHŞET ANLARINI KAYDETTİ
Diğer yandan güvenlik kamerası görüntülerinde; kazadan saniyeler önce hemzemin geçitten geçen 2 öğrencinin minibüsün kontrolden çıkmasıyla panik yaşayıp kaçtığı görüldü.