Haberler Yaşam Haberleri Amasya’da alkollü sürücü dehşet saçtı! Minibüs durağa daldı: 2 öğrencinin kıl payı kurtulduğu kaza kamerada!
Giriş Tarihi: 28.04.2026 10:49 Son Güncelleme: 28.04.2026 11:37

Amasya’da alkollü sürücü dehşet saçtı! Minibüs durağa daldı: 2 öğrencinin kıl payı kurtulduğu kaza kamerada!

Amasya’nın Suluova ilçesinde meydana gelen kaza korku dolu dakikalar yaşattı. Alkollü sürücünün kullandığı servis minibüsü, hemzemin geçit yakınında kaldırıma çarparak durağı devirdi. Kazadan saniyeler önce geçitten geçen 2 öğrenci faciadan kıl payı kurtuldu. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

SERKAN ATICI Yaşam
Kaza, dün ilçe merkezinde hemzemin geçide yakın kavşakta meydana geldi. Seyir halindeki servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

MİNİBÜS ÖNÜNE KATTIĞI DURAĞI DEVİRDİ

Yol kenarındaki büfenin önündeki kaldırıma çarpan minibüs, önüne kattığı durağı devirdi. Araç, hemzemin geçide birkaç metre kala tekerinin kopmasıyla durdu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DAHA ÖNCE ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAKTAN CEZA YEMİŞ

Sürücünün 2.87 promil alkollü olduğu belirlendi. Daha önce de alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldığı öğrenilen sürücüye, 50 bin TL idari para cezası uygulanarak ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.

GÜVENLİK KAMERASI O DEHŞET ANLARINI KAYDETTİ

Diğer yandan güvenlik kamerası görüntülerinde; kazadan saniyeler önce hemzemin geçitten geçen 2 öğrencinin minibüsün kontrolden çıkmasıyla panik yaşayıp kaçtığı görüldü.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#AMASYA #KAZA

