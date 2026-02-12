Amasya’da biyogaz faciası: 3 ölü

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Amasya'nın Suluova ilçesinde biyogaz tesisinde gazdan zehirlenen 3 işçi hayatını kaybetti. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tesiste temizlik için fermantasyon çukuruna giren bir işçi gazdan etkilendi. Arkadaşlarına yardım için fermantasyon çukuruna inen iki işçi de gazdan etkilenerek dışarı çıkamadı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından çıkarılan işçiler Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 işçi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.