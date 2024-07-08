Amasya’da cinayet: Kızını kaçıran adamı av tüfeğiyle öldürdü!

Amasya'ya bağlı Yıldızköy'de bulunan bir akaryakıt istasyonuna gelen 54 yaşındaki Dursun Ş., burada kızı İ.Ş.'yi kaçırarak evlenen Halil E. ile karşılaştı. Aralarında husumet bulunan ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın şiddetlenmesi ile 54 yaşındaki Dursun Ş., av tüfeği ile içinde kızı 35 yaşındaki kızı İ.Ş. ve kızını kaçıran Halil E.'nin olduğu araca ateş açtı.

45 yaşındaki Halil E, kendisine isabet eden saçmalar sebebiyle olay yerinde yaşamını yitirdi. Aracına binerek olay yerinden uzaklaşmaya çalışan Dursun Ş., Amasya şehir merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.