Haberler Yaşam Haberleri Amasya’da cinayet: Kızını kaçıran adamı av tüfeğiyle öldürdü!
Giriş Tarihi: 8.7.2024 14:01 Son Güncelleme: 8.7.2024 14:11

Amasya’da cinayet: Kızını kaçıran adamı av tüfeğiyle öldürdü!

Amasya Yıldızköy mevkisinde bir akaryakıt istasyonunda karşılaşan iki husumetli arasındaki tartışma kanlı bitti.

SERKAN ATICI
Amasya’da cinayet: Kızını kaçıran adamı av tüfeğiyle öldürdü!

Amasya'ya bağlı Yıldızköy'de bulunan bir akaryakıt istasyonuna gelen 54 yaşındaki Dursun Ş., burada kızı İ.Ş.'yi kaçırarak evlenen Halil E. ile karşılaştı. Aralarında husumet bulunan ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın şiddetlenmesi ile 54 yaşındaki Dursun Ş., av tüfeği ile içinde kızı 35 yaşındaki kızı İ.Ş. ve kızını kaçıran Halil E.'nin olduğu araca ateş açtı.

45 yaşındaki Halil E, kendisine isabet eden saçmalar sebebiyle olay yerinde yaşamını yitirdi. Aracına binerek olay yerinden uzaklaşmaya çalışan Dursun Ş., Amasya şehir merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Amasya’da cinayet: Kızını kaçıran adamı av tüfeğiyle öldürdü!
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