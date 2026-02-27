Amasya’da dev ’kredi kartı’ vurgunu: O yöntemle 2 milyondan fazla haksız kazanç!

2 MİLYONDAN FAZLA HAKSIZ KAZANÇ

İncelemede; bu yöntemle toplam 2 milyon 121 bin 799 TL tutarında haksız kazanç elde edildiği ve çok sayıda kişinin mağdur edildiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında kimlikleri belirlenen şüpheliler arasında bankacı ve matbaacı olarak çalışan kişilerin yanı sıra, bilişim yoluyla dolandırıcılık suçundan 23 Ocak 2023'ten itibaren 8 ayrı suçtan aranan ve hakkında kesinleşmiş 24 yıl 11 ay 5 gün hapis cezası bulunan U.U.'nun (41) da yer aldığı anlaşıldı.