Haberler Yaşam Haberleri Amasya'da ekiplerin aradığı kadının cenazesi sulama kanalında bulundu!
Giriş Tarihi: 30.04.2026 16:40

Amasya'da ekiplerin aradığı kadının cenazesi sulama kanalında bulundu!

Amasya'nın Merzifon ilçesi Kayadüzü köyünde, evinden çıkıp kayıplara karışan kadının cansız bedeni ekipler tarafından sulama kanalında bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Amasya’da ekiplerin aradığı kadının cenazesi sulama kanalında bulundu!
  • ABONE OL
Edinilen bilgiye göre, Amasya'nın Merzifon ilçesine bağlı Kayadüzü köyünde yaşayan evli ve 5 çocuk annesi Emine Aktürk'ün yakınları, sabah saatlerinden itibaren kendisini bulamayınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi. AFAD, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri çevrede ve evin önünden geçen su kanalında inceleme başlattı. Kanalda yemenisine erişilen 60 yaşındaki kadının cenazesi, Amasya il merkezinden gelen dalgıçların yaptığı aramalar sonrası evinden 2 kilometre ötede Suluova ilçesine bağlı Kazanlı köyü yakınlarında suyun içinde bulundu. Kanaldan çıkartılarak ceset torbasına konulan cenaze inceleme yapılmak üzere hastane morguna götürüldü. Şüpheli ölüm olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#AMASYA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Amasya'da ekiplerin aradığı kadının cenazesi sulama kanalında bulundu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA