Amasya’da feci kaza: 4 ölü

Amasya'da hafif ticari aracın temizlik kamyonuyla çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza Gümüşhacıköy - Merzifon karayolunda Keltepe mevkiinde meydana geldi. Osman K. yönetimindeki hafif ticari araç, Keltepe mevkiinde Nevzat K. idaresindeki vakumlu yol temizlik kamyonu ile çarpıştı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif ticari araçta bulunan Süleyman Kurt, Şaban Geyik, Nihat Kurt ve Şahin Kurt hayatını kaybetti. 2 aracın sürücüleri ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.