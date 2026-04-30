Amasya’da feci kaza! Direksiyon hakimiyeti kaybolunca parke yüklü tır devrildi: Sürücü hayatını kaybetti!

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Taşova ilçesi Dutluk köyü mevkisinde meydana geldi. Samsun'un Ladik ilçesinden Amasya'nın Taşova ilçesine seyir halindeyken Yılmaz Uzuner'in kontrolünü yitirdiği 37 ABR 875 plakalı parke yüklü TIR, virajı alamayarak devrildi. TIR ve dorsesi birbirinden ayrılırken, parke malzemeleri ise etrafa dağıldı.
EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan kontrolde Uzuner'in hayatını kaybettiği belirlendi. Uzuner'in cenazesi, incelemelerin ardından Taşova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.