Haberler Yaşam Haberleri Amasya’da feci kaza! Direksiyon hakimiyeti kaybolunca parke yüklü tır devrildi: Sürücü hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 30.04.2026 11:58

Amasya’nın Taşova ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri burktu. 40 yaşındaki Yılmaz Uzuner’in sürdüğü parke yüklü TIR direksiyon hakimiyeti kaybolunca devrildi. Virajı alamayan TIR sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. İşte detaylar…

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Taşova ilçesi Dutluk köyü mevkisinde meydana geldi. Samsun'un Ladik ilçesinden Amasya'nın Taşova ilçesine seyir halindeyken Yılmaz Uzuner'in kontrolünü yitirdiği 37 ABR 875 plakalı parke yüklü TIR, virajı alamayarak devrildi. TIR ve dorsesi birbirinden ayrılırken, parke malzemeleri ise etrafa dağıldı.

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan kontrolde Uzuner'in hayatını kaybettiği belirlendi. Uzuner'in cenazesi, incelemelerin ardından Taşova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

"MUHTEMELEN ŞOFÖR UYUMUŞ"

Kazanın görgü tanığı Mert Taşova, bölgede yaklaşık 350 metre fren izi bulunduğunu belirterek, "Muhtemelen şoför uyumuş, fren izi yapmış, sonradan uyanmış. Bu hale gelmiş. Sürücü öldü" dedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#AMASYA #KAZA #YILMAZ UZUNER

