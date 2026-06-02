Haberler Yaşam Haberleri Amasya'da feci kaza: Tavuk eti yüklü TIR şarampole uçtu!
Giriş Tarihi: 2.06.2026 11:07

Amasya’nın Taşova ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen tavuk eti yüklü tırda can pazarı yaşandı. Tonlarca tavuk etinin etrafa dağıldığı kazada, tır içerisinde sıkışan 2 kişi ekiplerin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA Yaşam
Edinilen bilgiye göre, Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Mercimek köyü yakınlarında seyir halinde olan tavuk eti yüklü 34 FYD 622 plakalı tır, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Dorse kısmındaki tavuk eti paketleri dağıldı.

2 KİŞİ YARALANDI

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, acil sağlık polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tırda sıkışarak yaralanan sürücü C.B ve yanındaki N.K ekiplerin yardımıyla çıkartılarak ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
