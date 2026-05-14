Amasya’da heyelan: Yayla yolunda dev yarık oluştu!

Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Sepetli Köyü yayla yolunda toprak kayması meydana geldi. Bölgede etkili olan sağanak yağışların ardından yaşanan heyelan, yol kenarında dev yarık oluşturdu. Yol ile dağ adeta birbirinden ayrıldı.

YOL KENARINDA METRELERCE UZUNLUKTA YARIK OLUŞTU

Heyelan sonrasında dağ yamacı ile yayla yolu arasındaki zemin birbirinden ayrıldı. Toprak hareketliliğinin etkisiyle yol kenarında metrelerce uzunlukta ve derinlikte yarıklar meydana gelirken, toprak zeminde geniş çatlaklar oluştu. Dağ tarafında yaşanan bu yapısal ayrılma nedeniyle zemin kayması riskinin bölgede devam ettiği bildirildi.

SÜRÜCÜLERE "DİKKATLİ GEÇİŞ" UYARISI

Meydana gelen toprak kaymasında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Ancak yaylaya ulaşım sağlayan vatandaşların ve bölge halkının sıklıkla kullandığı bu güzergahta tehlikenin sürmesi nedeniyle, yolu kullanacak sürücülerin ve yayaların geçişler sırasında dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı. Bölgede kalıcı önlemler için inceleme yapılması bekleniyor.