Amasya’da inşaat çatısından düşen işçi hayatını kaybetti!
Amasya'nın Suluova ilçesinde 65 yaşındaki Sadık Güney çalıştığı inşaatın çatısında dengesini kaybederek yere düştü. Güney kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Sadık Güney (65), çalıştığı konut inşaatının çatısında bulunduğu sırada dengesini kaybederek yere düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye acil sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz işçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
